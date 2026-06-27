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RRB NTPC UG Answer Key 2026 Released: आरआरबी एनटीपीसी यूजी आंसर की जारी, ऐसे करें डाउनलोड

RRB NTPC UG Answer Key 2026 जारी कर दी गई है. उम्मीदवार CBT-1 प्रश्न पत्र, रिस्पॉन्स शीट और आंसर की इस लिंक  rrbapply.gov.in के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: June 27, 2026 8:21:32 PM IST

RRB NTPC UG Answer Key 2026 जारी हो गई है.
RRB NTPC UG Answer Key 2026 जारी हो गई है.


RRB NTPC UG Answer Key 2026 Released: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने NTPC अंडरग्रेजुएट (UG) भर्ती परीक्षा 2025-26 के लिए CBT-1 की आंसर की, प्रश्न पत्र और उम्मीदवारों की रिस्पॉन्स शीट जारी कर दी है. जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था, वे अब अपनी आंसर की और जवाबों का मिलान करके संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं.

उम्मीदवार जो कोई भी इस परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं, वे आरआरबी एनटीपीसी की आधिकारिक वेबसाइट  rrbapply.gov.in पर जाकर आंसर की देख सकते हैं. यह आंसर की 27 जून 2026 को शाम 7:00 बजे आधिकारिक रूप से एक्टिव की गई है.

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RRB NTPC UG CBT-1 परीक्षा कब हुई थी?

NTPC UG पदों के लिए CBT-1 परीक्षा दो चरणों में आयोजित की गई थी:

7 मई से 9 मई 2026
13 जून से 20 जून 2026

इस परीक्षा में लाखों उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया, जो रेलवे में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं.

RRB NTPC Answer Key 2026 कैसे डाउनलोड करें?

RRB की आधिकारिक वेबसाइट rrb.digialm.com या rrb.indianrailways.gov.in पर जाएं.
“RRB NTPC UG CBT-1 Answer Key 2026” लिंक पर क्लिक करें.
अपने लॉगिन क्रेडेंशियल (रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड) दर्ज करें.
स्क्रीन पर अपना प्रश्न पत्र, रिस्पॉन्स शीट और आंसर की देखें.
भविष्य के लिए PDF डाउनलोड कर सुरक्षित रखें.

आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया (Objection Window)

यदि किसी उम्मीदवार को किसी प्रश्न या उत्तर में गलती लगती है, तो वे ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कर सकते हैं.

आपत्ति विंडो: 27 जून 2026 (7:00 PM) से 5 जुलाई 2026 (11:55 PM) तक
शुल्क: 50 रुपये प्रति प्रश्न + बैंक चार्ज

यदि आपत्ति सही पाई जाती है, तो शुल्क (बैंक चार्ज छोड़कर) वापस कर दिया जाएगा.

महत्वपूर्ण निर्देश

RRB ने स्पष्ट किया है कि अंतिम तिथि के बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपनी आपत्तियां दर्ज करें. बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा और उस पर किसी प्रकार की आगे अपील नहीं की जा सकेगी.

RRB NTPC UG Answer Key 2026 उम्मीदवारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे अपने प्रदर्शन का आकलन कर सकते हैं. साथ ही, आपत्ति दर्ज करने का मौका भी दिया गया है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे नियमित रूप से RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें.

Tags: Answer KeyRRB NTPC UGRRB NTPC UG Answer Key
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