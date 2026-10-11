RRB NTPC Vacancy: रेलवे में नौकरी की भरमार, ग्रेजुएट के लिए है शानदार मौका, 35000 से अधिक मिलेगी सैलरी

RRB NTPC Graduate Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे ग्रेजुएट युवाओं के लिए भारतीय रेलवे में नौकरी पाने का अवसर है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन (CEN) नंबर 06/2026 के तहत नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC–ग्रेजुएट) के 3,548 पदों पर भर्ती की घोषणा की है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक पोर्टल rrb.indianrailways.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

इस भर्ती में गुड्स ट्रेन मैनेजर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जैसे पद शामिल हैं. ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 6 नवंबर 2026 है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले पद के अनुसार योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया की जानकारी जरूर जांच लें.

RRB NTPC Vacancy 2026: किस पद पर कितनी वैकेंसी?

रेलवे की इस भर्ती में सबसे ज्यादा पद गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए निर्धारित किए गए हैं. पदवार रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:

गुड्स ट्रेन मैनेजर: 2,750 पद

सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट: 371 पद

जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट: 300 पद

चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर: 127 पद

कुल मिलाकर 3,548 रिक्तियों के जरिए उम्मीदवारों को रेलवे के परिचालन, वाणिज्यिक, लेखा और प्रशासनिक विभागों में काम करने का अवसर मिलेगा.

RRB NTPC 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

ऑनलाइन आवेदन शुरू: 8 अक्टूबर 2026

आवेदन की अंतिम तारीख: 6 नवंबर 2026, रात 11:59 बजे

परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख: 8 नवंबर 2026

आवेदन में संशोधन की अवधि: 9 से 18 नवंबर 2026

RRB NTPC Recruitment 2026: योग्यता और आयु सीमा

इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए. इसके अलावा, संबंधित पद के लिए निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करना जरूरी है. आयु सीमा 1 जनवरी 2027 के आधार पर 18 से 33 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित श्रेणियों के पात्र उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी. विस्तृत योग्यता के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखना जरूरी है.

RRB NTPC 2026: कितनी मिलेगी सैलरी?

चयनित उम्मीदवारों को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन दिया जाएगा. पद के अनुसार शुरुआती बेसिक सैलरी अलग-अलग निर्धारित है.

चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर: पे लेवल 6, 35,400 रुपये प्रतिमाह

अन्य तीन पद: पे लेवल 5, 29,200 रुपये प्रतिमाह

यह शुरुआती मूल वेतन है. नियमानुसार लागू भत्ते और अन्य सेवा संबंधी लाभ अलग से मिल सकते हैं.

कैसे होगा चयन?

उम्मीदवारों का चयन पहले चरण के कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT-1) और दूसरे चरण के कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT-2) के माध्यम से किया जाएगा. इसके बाद नियमानुसार दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल जांच होगी. जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए इस भर्ती नोटिफिकेशन में कंप्यूटर आधारित टाइपिंग स्किल टेस्ट (CBTST) नहीं रखा गया है. हालांकि, कंप्यूटर और टाइपिंग से संबंधित अपेक्षाओं के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन पढ़ना चाहिए.

RRB NTPC 2026 में आवेदन कैसे करें?

आधिकारिक आवेदन पोर्टल rrbapply.gov.in पर जाएं.

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रजिस्ट्रेशन करके आवेदन फॉर्म भरें.

आवश्यक दस्तावेज और विवरण जमा करें.

लागू परीक्षा शुल्क का भुगतान करें.

फॉर्म सबमिट करके उसकी रसीद सुरक्षित रखें.