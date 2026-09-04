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RRB NTPC Vacancy: रेलवे में नौकरी का बड़ा मौका! 5000 से अधिक पदों पर होगी बहाली, ग्रेजुएट, 12वीं पास कर सकेंगे आवेदन

RRB NTPC Recruitment 2026 के लिए रेलवे बोर्ड ने 5,165 पदों को मंजूरी दी है. ग्रेजुएट और अंडरग्रेजुएट स्तर के उम्मीदवारों के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती होगी.

By: Munna Verma | Published: September 4, 2026 12:17:07 AM IST

RRB NTPC Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका
RRB NTPC Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका


RRB NTPC Recruitment 2026: भारतीय रेलवे में नौकरी (Sarkari Naukri) का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. रेलवे बोर्ड ने आगामी RRB NTPC Recruitment 2026 के लिए कुल 5,165 पदों को मंजूरी दे दी है. यह भर्ती नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज़ (NTPC) के तहत की जाएगी और इसमें ग्रेजुएट तथा अंडरग्रेजुएट स्तर के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग पद शामिल होंगे.

इन मंजूरियों के बाद उम्मीदवारों की नजर अब रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन (CEN) पर टिकी हुई है, जिसमें आवेदन की तारीख, योग्यता, आयु सीमा और अन्य नियमों की विस्तृत जानकारी जारी की जाएगी.

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RRB NTPC Vacancy 2026: ग्रेजुएट स्तर पर 3,477 पद

रेलवे बोर्ड द्वारा मंजूर कुल पदों में 3,477 वैकेंसी ग्रेजुएट लेवल की हैं. इनमें सबसे ज्यादा 2,750 पद ट्रैफिक/ऑपरेटिंग कैटेगरी के लिए स्वीकृत किए गए हैं.

इसके अलावा अन्य पदों में शामिल हैं:

चीफ़ कमर्शियल-सह-टिकट सुपरवाइज़र – 56 पद
जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट-सह-टाइपिस्ट – 300 पद
सीनियर क्लर्क-सह-टाइपिस्ट – 371 पद

ग्रेजुएशन पूरा कर चुके उम्मीदवारों के लिए रेलवे के विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी पाने का यह एक महत्वपूर्ण अवसर हो सकता है.

RRB NTPC Undergraduate Vacancy 2026: 1,688 पदों को मंजूरी

अंडरग्रेजुएट स्तर के लिए कुल 1,688 पद स्वीकृत किए गए हैं. इन पदों का विवरण इस प्रकार है:

अकाउंट्स क्लर्क-कम-टाइपिस्ट – 200 पद
कमर्शियल-कम-टिकट क्लर्क – 700 पद
जूनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट – 600 पद
ट्रेन्स क्लर्क – 188 पद

इस भर्ती में 12वीं या निर्धारित अंडरग्रेजुएट योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों के लिए रेलवे में करियर बनाने के कई अवसर उपलब्ध हो सकते हैं.

अलग-अलग रेलवे जोन और प्रोडक्शन यूनिट में होंगी नियुक्तियां

RRB NTPC Recruitment 2026 की मंजूर की गई वैकेंसी अलग-अलग जोनल रेलवे और प्रोडक्शन में उपलब्ध होंगी. नोटिस में सिकंदराबाद स्थित इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट (IRIFM) के लिए भी कुछ पद शामिल किए गए हैं. हालांकि, उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि विस्तृत पदवार और जोनवार जानकारी आगामी आधिकारिक CEN नोटिफिकेशन में स्पष्ट होगी.

रेलवे बोर्ड ने मांगी फाइनल वैकेंसी डिटेल

रेलवे बोर्ड ने संबंधित जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट्स को OIRMS पोर्टल के माध्यम से अंतिम वैकेंसी विवरण जमा करने के निर्देश दिए हैं. पद और भर्ती श्रेणी के अनुसार संबंधित इकाइयों को अपनी फाइनल वैकेंसी जानकारी 7 सितंबर से 26 सितंबर 2026 के बीच जमा करनी होगी. इसके बाद भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अगले चरण और विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद की जा सकती है.

उम्मीदवारों के लिए क्या है अगला कदम?

फिलहाल उम्मीदवारों को आगामी RRB NTPC CEN नोटिफिकेशन 2026 का इंतजार करना चाहिए. नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन प्रक्रिया, योग्यता, आयु सीमा, परीक्षा पैटर्न और चयन प्रक्रिया की पूरी जानकारी सामने आएगी.

रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए यह सही समय है कि वे अपनी तैयारी मजबूत रखें और केवल रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें. 5,165 पदों की मंजूरी ने निश्चित रूप से उम्मीदवारों की उम्मीदें बढ़ा दी हैं और अब सभी की नजर आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन पर टिकी है.

Tags: home-hero-pos-3rrb ntpcRRB NTPC Recruitment 2026sarkari naukri
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