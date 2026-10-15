RRB NTPC Vacancy: रेलवे में ग्रेजुएट के लिए बेहतरीन अवसर, निकली है बंपर वैकेंसी, आज से आवेदन शुरू

RRB NTPC UG Recruitment 2026: रेलवे में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC अंडरग्रेजुएट भर्ती 2026 के तहत कुल 1,688 पदों पर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के माध्यम से 12वीं स्तर की योग्यता वाले पात्र उम्मीदवारों को रेलवे में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा. इन पदों पर अप्लाई करने की सोच रहे उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

जारी विवरण के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुके हैं. इच्छुक उम्मीदवार 13 नवंबर 2026 की रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई पात्रता शर्तों और निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए.

RRB NTPC Vacancy 2026: किस पद पर कितनी रिक्तियां?

इस भर्ती अभियान के तहत चार अलग-अलग पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

कमर्शियल-कम-टिकट क्लर्क: 700 पद

अकाउंट्स क्लर्क-कम-टाइपिस्ट: 200 पद

जूनियर क्लर्क-कम-टाइपिस्ट: 600 पद

ट्रेन्स क्लर्क: 188 पद

इस तरह कुल 1,688 रिक्तियां भरी जाएंगी. पद के अनुसार चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती मासिक वेतन 19,900 रुपये से 21,700 रुपये तक मिल सकता है.

आवेदन की महत्वपूर्ण तारीखें

RRB NTPC UG भर्ती 2026 के लिए उम्मीदवारों को इन तारीखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए:

आवेदन शुरू होने की तारीख: 15 अक्टूबर 2026

आवेदन की अंतिम तारीख: 13 नवंबर 2026

आवेदन में सुधार की अवधि: 16 नवंबर से 25 नवंबर 2026

अंतिम समय की तकनीकी परेशानियों से बचने के लिए उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है.

RRB NTPC UG Eligibility: आयु सीमा क्या है?

उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2027 को 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को लागू नियमों के अनुसार आयु में छूट मिल सकती है. सामान्य और EWS वर्ग के लिए जन्मतिथि 2 जनवरी 1997 से 1 जनवरी 2009 के बीच निर्धारित है. OBC-NCL उम्मीदवारों के लिए यह अवधि 2 जनवरी 1994 से 1 जनवरी 2009 और SC/ST उम्मीदवारों के लिए 2 जनवरी 1992 से 1 जनवरी 2009 है. उम्मीदवारों को शैक्षणिक योग्यता सहित अन्य पात्रता शर्तों की पुष्टि आधिकारिक अधिसूचना से करनी चाहिए.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

RRB NTPC UG Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

RRB NTPC UG Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

RRB NTPC Selection Process 2026: कैसे होगा चयन?

चयन प्रक्रिया में दो कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं (CBT-1 और CBT-2) शामिल हैं.

CBT-1: परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे। सामान्य जागरूकता से 40, गणित से 30 और सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 90 मिनट होगी.

CBT-2: दूसरे चरण में 120 प्रश्न होंगे. इनमें सामान्य जागरूकता के 50, गणित के 35 और तर्कशक्ति के 35 प्रश्न शामिल होंगे। इसकी अवधि भी 90 मिनट होगी.

दोनों परीक्षाओं में प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर पर एक-तिहाई अंक काटे जाएंगे. CBT-1 के सामान्यीकृत अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को CBT-2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा.

RRB NTPC UG 2026: आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार संबंधित RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उम्मीदवार केवल एक RRB चुन सकते हैं. आवेदन में व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और अन्य आवश्यक जानकारियां सावधानीपूर्वक भरें. ध्यान रखें कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि तक पूरी होनी चाहिए. परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार पात्रता संबंधी नियमों की जांच अवश्य करें.

रेलवे में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए RRB NTPC UG Recruitment 2026 एक महत्वपूर्ण अवसर है. आवेदन करने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन, योग्यता और परीक्षा संबंधी निर्देशों की पुष्टि जरूर करें.