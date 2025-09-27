युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! भारतीय रेलवे में होने जा रही है 8875 पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई
युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! भारतीय रेलवे में होने जा रही है 8875 पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई

railway recruitment 2025: इनमें से 5,817 पद स्नातकों के लिए हैं, यानी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री वाले उम्मीदवारों के लिए. शेष 3,058 पद 12वीं कक्षा पास उम्मीदवारों के लिए हैं. स्नातक पदों के लिए आयु सीमा 33 वर्ष तक है, जबकि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है.

By: Ashish Rai | Last Updated: September 27, 2025 5:35:30 PM IST

RRB NTPC 2025 Recruitment
RRB NTPC 2025 Recruitment

RRB NTPC 2025 Recruitment: अगर आप भारतीय रेलवे में एक स्थायी और सम्मानजनक नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके पास एक शानदार मौका है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने NTPC 2025-26 भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत देश भर के रेलवे जोनों में कुल 8,875 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. स्नातक और 12वीं कक्षा पास दोनों ही उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र हैं. इन पदों में स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, क्लर्क, टाइपिस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट सहित विभिन्न गैर-तकनीकी पद शामिल हैं. चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन मिलेगा, जो उनके पद और रेलवे जोन के अनुसार अलग-अलग होगा.

कौन आवेदन कर सकता है?

इनमें से 5,817 पद स्नातकों के लिए हैं, यानी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री वाले उम्मीदवारों के लिए. शेष 3,058 पद 12वीं कक्षा पास उम्मीदवारों के लिए हैं. स्नातक पदों के लिए आयु सीमा 33 वर्ष तक है, जबकि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है. सरकारी नियमों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए आयु में छूट भी उपलब्ध है.

सिलेक्शन प्रक्रिया क्या है?

इस भर्ती के लिए दो कंप्यूटर आधारित परीक्षाएँ (सीबीटी-1 और सीबीटी-2) होंगी। पहली परीक्षा में 100 प्रश्न और दूसरी में 120 प्रश्न होंगे. दोनों परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान, गणित और तर्कशक्ति से संबंधित प्रश्न होंगे. गलत उत्तरों के लिए 0.25 अंक काटे जाएँगे. इसके बाद, यदि आवश्यक हो, तो कौशल या टाइपिंग परीक्षा होगी. इसके बाद दस्तावेज़ सत्यापन और चिकित्सा परीक्षण होगा.

युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! भारतीय रेलवे में होने जा रही है 8875 पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई

युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी! भारतीय रेलवे में होने जा रही है 8875 पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई

