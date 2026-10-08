RRB NTPC Graduate Level Recruitment 2026: ग्रेजुएट हैं तो रेलवे में निकली है 3548 पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें ऑनलाइन आवेदन

RRB NTPC Graduate Level Recruitment 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज़ (NTPC) ग्रेजुएट लेवल पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है. यह भर्ती 3548 पदों के लिए है. RRB के लिए आवेदन प्रक्रिया 08 अक्टूबर 2026 से शुरू हो गई है. अगर आप भी इच्छुक हैं और सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, उम्मीदवार 06 नवंबर 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए योग्यता की बात करें तो आगामी 01 जनवरी 2027 को आवेदनकर्ता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 33 वर्ष होनी चाहिए. कुल पद 3548 हैं.

नोट करें ज़रूरी तारीखें

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख : 08 अक्टूबर 2026

ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख : 06 नवंबर 2026

फीस जमा करने की आखिरी तारीख : 08 नवंबर 2026

सुधार की तारीख : 09 – 18 नवंबर 2026

परीक्षा की तारीख : बाद में बताई जाएगी

परीक्षा शहर की जानकारी : परीक्षा से 10 दिन पहले

एडमिट कार्ड : परीक्षा से 4 दिन पहले

कितना होगा आवेदन शुल्क

सामान्य / OBC / EWS के लिए : 500 रुपये

SC / ST / EBC के लिए : 250 रुपये

सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए : 250 रुपये

फीस रिफंड : परीक्षा में शामिल होने के बाद सामान्य / OBC उम्मीदवारों को 400 रुपये और अन्य उम्मीदवारों को 250 रुपये उनके बैंक खाते में वापस कर दिए जाएंगे.

पेमेंट का तरीका (ऑनलाइन): आप इन तरीकों से पेमेंट कर सकते हैं

डेबिट कार्ड

क्रेडिट कार्ड

इंटरनेट बैंकिंग

IMPS

कैश कार्ड / मोबाइल वॉलेट

RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल नोटिफ़िकेशन 2026: 01 जनवरी 2027 को उम्र सीमा

कम से कम उम्र: 18 साल

अधिकतम उम्र: 33 साल

यहां पर बता दें कि RRB अपने नियमों के अनुसार NTPC ग्रेजुएट लेवल पद के लिए उम्र में छूट देता है.

Post Name No. Of Post Chief Commercial Cum Ticket Supervisor 127 Goods Train Manager 2750 Junior Accounts Assistant Cum Typist 300 Senior Clerk Cum Typist 371



पद: ग्रेजुएट लेवल CEN 06/2026

योग्यता: किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी / कॉलेज से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री रखने वाले उम्मीदवार इस पद के लिए पात्र माने जाएंगे.

कंप्यूटर पर अंग्रेज़ी / हिंदी में टाइपिंग की जानकारी होना ज़रूरी है.

RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल ऑनलाइन फ़ॉर्म 2026 कैसे भरें

जो इच्छुक उम्मीदवार RRB पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे 06 नवंबर 2026 से पहले अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. सीधे आवेदन करने के लिए ‘महत्वपूर्ण लिंक’ पर क्लिक करें’ लिंक का इस्तेमाल करें. इसके अलावा, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. ध्यान रखें कि आवेदन की समय-सीमा 06 नवंबर 2026 से पहले आवेदन पूरा कर लें.

RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल भर्ती 2026 : चयन की प्रक्रिया

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-1)

कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-2) –

स्किल टेस्ट / टाइपिंग टेस्ट / एप्टीट्यूड टेस्ट

दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification)

मेडिकल जांच (Medical Examination)

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वेतन और मिलने वाली सुविधाएं

इस नौकरी में शुरुआत की बेसिक सैलरी 82,485 रुपये प्रति महीना होगी. इसके अलावा कंपनी के नियमों के अनुसार आपको अलग-अलग भत्ते (Allowances) भी मिलेंगे. इन सभी को मिलाकर मेट्रो शहरों में कुल वेतन लगभग 1,14,000 रुपये प्रति महीना होगा.

इसके साथ आपको ये सुविधाएं भी मिलेंगी

पेंशन: NPS (नई पेंशन योजना) के तहत

ग्रेच्युटी: नौकरी पूरी होने पर मिलने वाला लाभ

LTS: छुट्टी और यात्रा से जुड़ी सुविधा

मेडिकल सुविधा

दुर्घटना बीमा: Group Personal Accident Insurance

रहने की सुविधा: कंपनी के नियमों के अनुसार कंपनी का क्वार्टर/मकान या कंपनी द्वारा किराए का मकान



शुरुआत में 82,485 रुपये बेसिक सैलरी + भत्ते मिलाकर लगभग 1.14 रुपये लाख महीना वेतन, साथ में पेंशन, मेडिकल, ग्रेच्युटी, दुर्घटना बीमा और रहने की सुविधा मिलेगी.