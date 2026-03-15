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RRB NTPC Age Limit 2026: यहां पर समझें आयु सीमा, एलिजिबिलिटी से लेकर चयन प्रक्रिया तक सारी डिटेल्स

RRB NTPC Exam: आरआरबी NTPC परीक्षा में विभिन्न पदों के अनुसार आयु सीमा निर्धारित की जाती है. सामान्य तौर पर अंडरग्रेजुएट स्तर के पदों के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

By: Shubahm Srivastava | Published: March 15, 2026 4:10:16 PM IST

RRB NTPC आयु सीमा 2026
RRB NTPC आयु सीमा 2026


RRB NTPC Age Limit 2026: आरआरबी (Railway Recruitment Board) द्वारा आयोजित RRB NTPC Exam भारत में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए सबसे लोकप्रिय परीक्षाओं में से एक है. हर साल लाखों उम्मीदवार रेलवे में नौकरी पाने के लिए इस परीक्षा में भाग लेते हैं. वर्ष 2026 के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आयु सीमा, पात्रता और छूट से जुड़े नियमों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए.

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RRB NTPC 2026 आयु सीमा

RRB NTPC परीक्षा में विभिन्न पदों के अनुसार आयु सीमा निर्धारित की जाती है. सामान्य तौर पर अंडरग्रेजुएट स्तर के पदों के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं ग्रेजुएट स्तर के पदों के लिए आयु सीमा आमतौर पर 18 से 33 वर्ष तक निर्धारित रहती है.

उम्मीदवार की आयु की गणना उस तारीख के आधार पर की जाती है जिसे रेलवे भर्ती बोर्ड आधिकारिक नोटिफिकेशन में निर्धारित करता है. इसलिए आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन में दी गई कट-ऑफ तारीख अवश्य देखनी चाहिए.

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आरक्षित वर्ग को मिलने वाली आयु छूट

सरकार के नियमों के अनुसार विभिन्न आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी जाती है.

  • OBC वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलती है.
  • SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष तक की छूट दी जाती है.
  • PwBD (दिव्यांग) उम्मीदवारों को 10 वर्ष तक की अतिरिक्त छूट मिल सकती है.

इसके अलावा पूर्व सैनिकों और कुछ विशेष श्रेणियों के उम्मीदवारों को भी नियमों के अनुसार अतिरिक्त आयु छूट प्रदान की जाती है.

शैक्षणिक योग्यता

RRB NTPC के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास कम से कम 12वीं पास या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए.

अंडरग्रेजुएट पदों के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, जबकि स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड और कमर्शियल अप्रेंटिस जैसे पदों के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य होता है.

चयन प्रक्रिया कैसे होती है?

RRB NTPC भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है. इसमें मुख्य रूप से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT-1 और CBT-2), स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शामिल होते हैं. कुछ पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट जरूरी होता है, जबकि कुछ पदों के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट भी आयोजित किया जाता है.

 रेलवे में नौकरी पाने के लिए जरूरी टिप्स

रेलवे की नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों को सही रणनीति के साथ तैयारी करनी चाहिए. सबसे पहले परीक्षा के सिलेबस और पैटर्न को अच्छी तरह समझें. इसके बाद नियमित मॉक टेस्ट दें और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों का अभ्यास करें. समय प्रबंधन, करंट अफेयर्स की तैयारी और गणित व रीजनिंग की मजबूत पकड़ सफलता की संभावना को बढ़ा सकती है.

RRB NTPC 2026 रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का शानदार अवसर है. अगर उम्मीदवार आयु सीमा और पात्रता नियमों को ध्यान में रखते हुए सही तरीके से तैयारी करें, तो इस प्रतिष्ठित परीक्षा में सफलता हासिल करना संभव है.

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