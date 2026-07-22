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RRB JE Vacancy: रेलवे में जेई बनने का शानदार अवसर, इस दिन से आवेदन शुरू, बढ़िया होगी मंथली सैलरी

Sarkari Naukri RRB JE Recruitment 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) में नौकरी (Govt Jobs) तलाश रहे युवाओं के लिए बढ़िया मौका है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 22, 2026 10:45:11 AM IST

RRB JE Recruitment 2026 Sarkari Naukri: रेलवे में नौकरी पाने का बढ़िया मौका है.
RRB JE Recruitment 2026 Sarkari Naukri: रेलवे में नौकरी पाने का बढ़िया मौका है.


RRB JE Recruitment 2026: रेलवे में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने सेंट्रलाइज़्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस (CEN) 04/2026 के तहत जूनियर इंजीनियर (JE) भर्ती 2026 का शुरुआती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती अभियान के माध्यम से देशभर के विभिन्न RRB में जूनियर इंजीनियर (JE), डिपो मटीरियल सुपरिटेंडेंट (DMS) और केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट (CMA) के कुल 4,098 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. हालांकि फिलहाल केवल शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है और विस्तृत अधिसूचना जल्द जारी होने की उम्मीद है.

RRB द्वारा जारी प्रारंभिक सूचना के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त 2026 से शुरू हो सकती है. इच्छुक उम्मीदवार 13 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि ये दोनों तिथियां फिलहाल संभावित हैं और अंतिम जानकारी विस्तृत नोटिफिकेशन में उपलब्ध होगी.

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लेवल-6 के तहत मिलेगी आकर्षक सैलरी

यह भर्ती 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत लेवल-6 के पदों के लिए आयोजित की जाएगी. चयनित उम्मीदवारों को 35,400 रुपये प्रति माह का शुरुआती बेसिक वेतन मिलेगा. इसके अलावा रेलवे के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, एचआरए और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी, जिससे कुल वेतन पैकेज और अधिक आकर्षक हो जाएगा.

4,098 पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के जरिए रेलवे के विभिन्न जोनों में कुल 4,098 रिक्त पदों को भरा जाएगा. इनमें जूनियर इंजीनियर (JE), डिपो मटीरियल सुपरिटेंडेंट (DMS) और केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट (CMA) जैसे तकनीकी पद शामिल हैं. विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जोन-वार और कैटेगरी-वार रिक्तियों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी.

आयु सीमा और शैक्षणिक योग्यता

शॉर्ट नोटिस के मुताबिक उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी 2027 तक 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी. वहीं, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, ट्रेड-वार पात्रता और अन्य योग्यता शर्तों का विवरण विस्तृत अधिसूचना में जारी किया जाएगा.

आधार वेरिफिकेशन को लेकर RRB की महत्वपूर्ण सलाह

रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने उम्मीदवारों को आवेदन करते समय आधार आधारित सत्यापन कराने की सलाह दी है. इससे दस्तावेज़ सत्यापन की प्रक्रिया आसान और तेज होगी. उम्मीदवारों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आधार कार्ड में दर्ज नाम और जन्मतिथि उनके 10वीं कक्षा के प्रमाणपत्र से पूरी तरह मेल खाते हों.

इसके अलावा बोर्ड ने रजिस्ट्रेशन से पहले आधार में अपनी लेटेस्ट फोटो और बायोमेट्रिक जानकारी अपडेट कराने की भी सलाह दी है ताकि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

विस्तृत नोटिफिकेशन का इंतजार

फिलहाल RRB ने केवल प्रारंभिक सूचना जारी की है. भर्ती से जुड़ी शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, सिलेबस, आवेदन शुल्क, जोन-वार वैकेंसी और अन्य महत्वपूर्ण नियम विस्तृत CEN 04/2026 नोटिफिकेशन में जारी किए जाएंगे. यह अधिसूचना आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले कॉमन RRB वेबसाइट और सभी क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइटों पर उपलब्ध कराई जाएगी.

यदि आप रेलवे में इंजीनियरिंग से जुड़ी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, तो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें और विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद सभी दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर समय पर आवेदन करें.

Tags: home-hero-pos-2RRB JERRB JE Recruitmentsarkari naukri
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