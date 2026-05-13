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RRB JE CBT 1 Result 2026 Declared: आरआरबी जेईई सीबीटी 1 रिजल्ट rrbcdg.gov.in पर जारी, आसानी से ऐसे करें चेक

RRB JE CBT 1 Result 2026 Declared: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर (JE) CBT 1 परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार rrbcdg.gov.in के माध्यम से रिजल्ट देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: May 13, 2026 4:58:00 PM IST

RRB JE CBT 1 Result 2026 Declared: आरआरबी जेईई सीबीटी1 रिजल्ट जारी हो गया है.
RRB JE CBT 1 Result 2026 Declared: आरआरबी जेईई सीबीटी1 रिजल्ट जारी हो गया है.


RRB JE CBT 1 Result 2026 Declared: रेलवे में नौकरी (Sarkari Naukri) का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर (JE) CBT 1 परीक्षा 2026 का रिजल्ट आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी अब अपने संबंधित क्षेत्रीय RRB की वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट और स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं. इस भर्ती परीक्षा का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था और अब परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार अगले चरण की तैयारी में जुट गए हैं.

RRB JE CBT 1 परीक्षा का आयोजन 19, 20 और 25 फरवरी 2026 को देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. परीक्षा के बाद बोर्ड ने 5 मार्च 2026 को प्रोविजनल आंसर-की जारी की थी, जिससे उम्मीदवारों को अपने संभावित स्कोर का अंदाजा लगाने का मौका मिला. इसके बाद अब 13 मई 2026 को बोर्ड ने आधिकारिक तौर पर CBT 1 परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है.

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RRB JE CBT 1 Result 2026 ऐसे करें चेक

संबंधित क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
होमपेज पर दिखाई दे रहे “CEN 05/2025 Result” या “RRB JE CBT 1 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
अब रिजल्ट की PDF स्क्रीन पर खुल जाएगी.
PDF डाउनलोड करें और उसमें अपना रोल नंबर खोजने के लिए “Ctrl + F” का उपयोग करें.
अगर आपका रोल नंबर सूची में मौजूद है, तो आप अगले चरण के लिए चयनित माने जाएंगे.

CBT 2 परीक्षा के लिए कौन होगा योग्य?

जो उम्मीदवार CBT 1 परीक्षा में सफल घोषित किए गए हैं, वे भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी CBT 2 परीक्षा में शामिल हो सकेंगे. CBT 1 केवल क्वालिफाइंग प्रकृति की परीक्षा होती है। इसका मतलब है कि अंतिम चयन में इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे. अंतिम मेरिट सूची केवल CBT 2 के अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी. इसलिए उम्मीदवारों के लिए अब अगला चरण बेहद महत्वपूर्ण हो गया है.

RRB JE चयन प्रक्रिया क्या है?

रेलवे जूनियर इंजीनियर भर्ती प्रक्रिया कुल चार चरणों में पूरी की जाती है:

CBT 1 परीक्षा
CBT 2 परीक्षा
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
मेडिकल एग्जामिनेशन

दोनों CBT परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित होती हैं और इनमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं.

रिजल्ट जारी होने के बाद सफल उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे CBT 2 की तैयारी तुरंत शुरू कर दें. साथ ही, रेलवे भर्ती बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें ताकि परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस न हो.

Tags: railwayRailway Recruitment BoardRRB
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