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RRB Group D हो गए हैं पास, तो आगे करना होगा ये काम, इन बातों का रखें ध्यान

RRB Group D Result 2026 घोषित कर दिया गया है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Last Updated: July 1, 2026 1:14:47 PM IST

RRB Group D Result 2026 जारी हो गया है.
RRB Group D Result 2026 जारी हो गया है.


RRB Group D Result 2026 OUT: रेलवे में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) का सपना देख रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने RRB Group D Result 2026 आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने ग्रुप D भर्ती परीक्षा में हिस्सा लिया था, वे अब ऑनलाइन अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं. अगर आपका भी नाम रेलवे ग्रुप डी रिजल्ट में है, तो आपको इन कामों को करना जरूरी है, तभी यहां एंट्री मिलेगी. 

इस भर्ती अभियान के माध्यम से रेलवे में 32,438 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. इनमें पॉइंट्समैन, ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट, असिस्टेंट लोको शेड, असिस्टेंट ऑपरेशन्स और असिस्टेंट TL & AC जैसे कई महत्वपूर्ण पद शामिल हैं.

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लाखों उम्मीदवारों ने दी थी परीक्षा

RRB Group D भर्ती परीक्षा का आयोजन 27 नवंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 के बीच देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था. इस भर्ती परीक्षा में लगभग 1.08 करोड़ (10,822,423) उम्मीदवार शामिल हुए, जिससे यह देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक बन गई. अब परिणाम जारी होने के बाद सफल उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण की तैयारी शुरू कर सकते हैं.

RRB Group D Result 2026 ऐसे करें चेक

RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
होमपेज पर उपलब्ध RRB Group D CEN 08/2024 Result लिंक पर क्लिक करें.
नए पेज पर अपना रोल नंबर या आवश्यक लॉगिन विवरण दर्ज करें.
सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.
रिजल्ट PDF डाउनलोड करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें.

स्कोरकार्ड में क्या-क्या जानकारी मिलेगी?

रिजल्ट के साथ उम्मीदवार अपना RRB Group D Score Card 2026 भी देख सकेंगे. स्कोरकार्ड में परीक्षा से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होंगी, जिनमें शामिल हैं.

उम्मीदवार का नाम
पंजीकरण संख्या
रोल नंबर
परीक्षा का विवरण
रॉ स्कोर (Raw Score)
नॉर्मलाइज्ड अंक (Normalized Marks)
कुल प्राप्त अंक

फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए योग्यता स्थिति

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि स्कोरकार्ड में दर्ज सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें. यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो संबंधित RRB क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करें.

रिजल्ट के बाद क्या होगा?

लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों को अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) के लिए बुलाया जाएगा. PET में सफल होने वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) और मेडिकल परीक्षा आयोजित की जाएगी. अंतिम चयन सभी निर्धारित चरणों में प्रदर्शन और पात्रता के आधार पर किया जाएगा.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार नियमित रूप से RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें, ताकि PET, दस्तावेज सत्यापन, मेडिकल टेस्ट और अंतिम मेरिट लिस्ट से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण सूचना छूट न जाए. साथ ही, अपने रिजल्ट और स्कोरकार्ड की एक डिजिटल तथा प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखें.

Tags: RRB Group D ResultRRB Group D Result 2026
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