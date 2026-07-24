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RRB Group D Exam City Slip 2026 Released: रेलवे ग्रुप D एग्जाम सिटी स्लिप जारी, यहां ऐसे करें डाउनलोड

RRB Group D Exam City Intimation Slip 2026 जारी हो गई है. डाउनलोड करने का तरीका, परीक्षा तिथि, एडमिट कार्ड अपडेट और जरूरी निर्देश के बारे में यहां पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 24, 2026 3:00:52 PM IST

RRB Group D Exam City Slip 2026 जारी हो गई है.
RRB Group D Exam City Slip 2026 जारी हो गई है.


RRB Group D Exam City Slip 2026 Released: रेलवे में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने RRB Group D Exam City Intimation Slip 2026 जारी कर दी है. उम्मीदवार अब अपनी परीक्षा से जुड़ी शहर की जानकारी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.

RRB ने 3 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए 24 जुलाई 2026 को एग्जाम सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी की है. उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि की मदद से आधिकारिक RRB पोर्टल पर लॉगिन कर आवंटित परीक्षा शहर देख सकते हैं.

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यह स्लिप उम्मीदवारों के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए यात्रा और रहने की योजना पहले से बनाने में मदद मिलती है.

RRB Group D Admit Card कब जारी होगा?

रेलवे बोर्ड के अनुसार, RRB Group D Admit Card 2026 परीक्षा तिथि से लगभग 4 दिन पहले जारी किया जाएगा. उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दी गई सभी जानकारी ध्यान से जांचनी होगी. एडमिट कार्ड के बिना उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

RRB Group D Exam City Slip 2026 कैसे डाउनलोड करें?

अपने संबंधित क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
RRB Group D Exam City Intimation Slip 2026 के लिंक पर क्लिक करें.
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्म तिथि दर्ज करें.
कैप्चा कोड भरकर लॉगिन करें.
स्क्रीन पर दिखाई देने वाली परीक्षा शहर की जानकारी डाउनलोड करें.
भविष्य में उपयोग के लिए इसकी कॉपी सुरक्षित रखें.

City Intimation Slip में कौन-कौन सी जानकारी होगी?

परीक्षा शहर की पर्ची डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को निम्नलिखित विवरण जरूर जांचने चाहिए.

उम्मीदवार का नाम
रजिस्ट्रेशन नंबर
रोल नंबर
परीक्षा की तारीख
परीक्षा शिफ्ट
रिपोर्टिंग टाइम
परीक्षा शहर
संबंधित RRB क्षेत्र
SC/ST उम्मीदवारों के लिए यात्रा प्राधिकरण (यदि लागू हो)

RRB Group D 2026 परीक्षा के लिए जरूरी निर्देश

परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा.
परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की प्रिंटेड कॉपी और वैध फोटो पहचान पत्र जरूर लेकर जाएं.
परीक्षा शहर पर्ची और एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी पहले ही जांच लें.
रिपोर्टिंग समय से कम से कम 15 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पहुंचने की कोशिश करें.
बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा.
परीक्षा हॉल में मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और किसी भी तरह की अध्ययन सामग्री ले जाना प्रतिबंधित है.

RRB Group D Exam 2026 कब होगी?

RRB Group D 2026 परीक्षा का आयोजन 3 अगस्त से 21 अगस्त 2026 तक किया जाएगा. परीक्षा शहर की जानकारी उम्मीदवारों को परीक्षा तिथि से लगभग 10 दिन पहले उपलब्ध कराई जा रही है. रेलवे ग्रुप D परीक्षा देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक है, जिसमें बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल होते हैं. ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर अपनी परीक्षा संबंधी जानकारी डाउनलोड करें और परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ जरूरी दस्तावेज भी तैयार रखें.

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Tags: RRBRRB Group D ExamRRB Group D Exam City Intimation Slip
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