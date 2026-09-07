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RRB Group D Answer Key 2026 Released: आरआरबी ग्रुप डी आंसर की rrbapply.gov.in पर जारी, ऐसे करें डाउनलोड

RRB Group D Answer Key 2026 जारी हो गई है. CEN 09/2025 के तहत CBT में शामिल उम्मीदवार आंसर की, रिस्पॉन्स और प्रश्न देख सकते हैं.

By: Munna Verma | Published: September 7, 2026 10:57:40 PM IST

RRB Group D Answer Key 2026 released: आंसर की जारी हो गई है.
RRB Group D Answer Key 2026 released: आंसर की जारी हो गई है.


RRB Group D Answer Key 2026 Released: रेलवे में लेवल-1 पदों पर भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट सामने आया है. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने CEN 09/2025 के अंतर्गत आयोजित कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) की आंसर की जारी कर दी है. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी अब अपने प्रश्नपत्र, दर्ज किए गए उत्तर और आधिकारिक उत्तर कुंजी चेक कर सकते हैं.

उम्मीदवार संबंधित RRB की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपने लॉगिन विवरण का इस्तेमाल करके आंसर की देख सकते हैं. इस प्रक्रिया के साथ बोर्ड ने उम्मीदवारों को उत्तरों पर आपत्ति दर्ज कराने का अवसर भी दिया है.

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7 सितंबर से शुरू हुई ऑब्जेक्शन विंडो

RRB के आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, सवाल, रिकॉर्ड किए गए जवाब और आंसर की देखने की सुविधा 7 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे से शुरू हो गई है. उम्मीदवार 15 सितंबर 2026 को शाम 5 बजे तक अपने ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं. इसलिए अभ्यर्थियों के लिए जरूरी है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार न करें. प्रश्न, विकल्प या उत्तर कुंजी में किसी तरह की गड़बड़ी नजर आने पर संबंधित प्रमाण और जानकारी के साथ निर्धारित समय के भीतर आपत्ति दर्ज करनी होगी.

कब हुई थी RRB Group D परीक्षा?

CEN 09/2025 के तहत लेवल-1 कैटेगरी की भर्ती के लिए CBT का आयोजन 3 अगस्त से 25 अगस्त 2026 के बीच किया गया था. परीक्षा में बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल हुए थे और अब आंसर की आने के बाद अभ्यर्थी अपने प्रदर्शन का अनुमान भी लगा सकेंगे.

RRB Group D Answer Key 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

CBT परीक्षा: 3 अगस्त से 25 अगस्त 2026
आंसर की और रिस्पॉन्स देखने की शुरुआत: 7 सितंबर 2026, शाम 5 बजे
आपत्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि: 15 सितंबर 2026, शाम 5 बजे

RRB Group D Answer Key 2026 Download करने का लिंक 

एक सवाल पर 50 रुपये देना होगा शुल्क

आंसर की के खिलाफ आपत्ति दर्ज कराने के लिए उम्मीदवार को प्रति प्रश्न 50 रुपये का भुगतान करना होगा. इसके अतिरिक्त लागू बैंक सर्विस चार्ज भी देना पड़ सकता है. अगर बोर्ड की जांच में उम्मीदवार की आपत्ति सही पाई जाती है, तो बैंक शुल्क काटने के बाद आपत्ति शुल्क वापस कर दिया जाएगा. रिफंड उसी बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा, जिससे ऑनलाइन भुगतान किया गया था.

कैसे दर्ज करें RRB Group D Answer Key Objection?

उम्मीदवार संबंधित RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर की और ऑब्जेक्शन से जुड़े लिंक को खोल सकते हैं. लॉगिन करने के बाद संबंधित प्रश्न और उत्तर की समीक्षा करें. जिस प्रश्न या विकल्प में गलती लगे, उसके लिए उपलब्ध प्रक्रिया के अनुसार आपत्ति दर्ज करें और निर्धारित शुल्क जमा करें.

उम्मीदवारों को सलाह है कि सबमिट करने से पहले अपनी आपत्ति और संबंधित विवरण अच्छी तरह जांच लें. 15 सितंबर को शाम 5 बजे के बाद किसी भी तरह की आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी. RRB ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों की आपत्तियों पर विचार करने के बाद बोर्ड का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा. इस संबंध में आगे किसी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा.

Tags: Answer KeyRRB Group DRRB Group D Answer Key 2026
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