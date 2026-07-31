RRB Group D Admit Card 2026 Today: आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड आज, ये है डाउनलोड करने का आसान तरीका

RRB Group D Admit Card 2026 Today: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने RRB Group D Admit Card 2026 को चरणबद्ध तरीके से जारी करना शुरू कर दिया है. जिन उम्मीदवारों की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) परीक्षा 3 अगस्त 2026 को निर्धारित है, वे आज अपना ई-Call Letter डाउनलोड कर सकते हैं. वहीं, जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा बाद की तारीखों में होगी, उनके एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग चार दिन पहले उपलब्ध कराए जाएंगे.

इस भर्ती अभियान के तहत लेवल-1 के 22,195 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी, जिसके लिए करीब 87 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. ऐसे में यह रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक मानी जा रही है.

RRB Group D Admit Card 2026 कब जारी होगा?

RRB सभी उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड एक साथ जारी नहीं करता. बोर्ड परीक्षा की निर्धारित तिथि से लगभग चार दिन पहले संबंधित उम्मीदवार का हॉल टिकट जारी करता है. इसलिए यदि आपकी परीक्षा 3 अगस्त को है, तो आपका एडमिट कार्ड आज उपलब्ध हो सकता है. अन्य उम्मीदवारों को अपनी परीक्षा तिथि के अनुसार एडमिट कार्ड मिलेगा.

RRB Group D Admit Card 2026 डाउनलोड कैसे करें?

आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in या अपने क्षेत्रीय RRB पोर्टल पर जाएं.

होमपेज पर RRB Group D Admit Card 2026 या E-Call Letter लिंक पर क्लिक करें.

रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड या जन्मतिथि दर्ज करें.

कैप्चा भरकर लॉगिन करें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और कम से कम दो प्रिंट निकाल लें.

CBT परीक्षा की शिफ्ट टाइमिंग

देशभर में परीक्षा तीन शिफ्टों में आयोजित होगी.

शिफ्ट 1: रिपोर्टिंग 7:30 बजे | परीक्षा 9:00 से 10:30 बजे

शिफ्ट 2: रिपोर्टिंग 11:15 बजे | परीक्षा 12:45 से 2:15 बजे

शिफ्ट 3: रिपोर्टिंग 3:00 बजे | परीक्षा 4:30 से 6:00 बजे

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें, क्योंकि गेट बंद होने के बाद प्रवेश नहीं मिलेगा.

Exam City Slip और Admit Card में क्या अंतर है?

RRB पहले Exam City Intimation Slip जारी करता है, जिसमें केवल परीक्षा शहर, तिथि और शिफ्ट की जानकारी होती है. यह परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए मान्य नहीं होती. परीक्षा हॉल में प्रवेश केवल RRB Group D Admit Card 2026 के आधार पर ही मिलेगा.

परीक्षा पैटर्न

RRB Group D CBT में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे.

गणित – 25 प्रश्न

सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति – 30 प्रश्न

सामान्य विज्ञान – 25 प्रश्न

सामान्य जागरूकता एवं करंट अफेयर्स – 20 प्रश्न

परीक्षा की अवधि 90 मिनट होगी. प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर पर 1/3 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी.

परीक्षा केंद्र पर क्या लेकर जाएं?

परीक्षा के दिन उम्मीदवारों को निम्न दस्तावेज साथ रखने होंगे.

RRB Group D Admit Card 2026 की प्रिंटेड कॉपी

वैध फोटो पहचान पत्र

आवेदन में उपयोग की गई ID (यदि आवश्यक हो)

पासपोर्ट साइज फोटो (यदि एडमिट कार्ड में निर्देश दिया गया हो)

एडमिट कार्ड डाउनलोड न हो तो क्या करें?

यदि वेबसाइट धीमी चल रही हो या एडमिट कार्ड डाउनलोड न हो रहा हो, तो घबराने की जरूरत नहीं है.

लॉगिन विवरण दोबारा जांचें.

कुछ समय बाद पुनः प्रयास करें.

ब्राउजर की कैश क्लियर करें.

दूसरे ब्राउजर या डिवाइस का उपयोग करें.

समस्या बनी रहे तो संबंधित क्षेत्रीय RRB से संपर्क करें.

RRB Group D Admit Card 2026 चरणबद्ध तरीके से जारी किया जा रहा है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी परीक्षा तिथि के अनुसार आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखें. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सभी विवरण ध्यान से जांच लें और परीक्षा के दिन आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें. अच्छी तैयारी और सही योजना आपकी सफलता की संभावना को और मजबूत बनाएगी.