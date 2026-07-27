RRB Group D Admit Card 2026 Release Date: आरआरबी ग्रुप बी एडमिट कार्ड जल्द, ऐसे कर पाएंगे डाउनलोड

RRB Group D Admit Card 2026 Release Date: आरआरबी ग्रुप बी एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) जल्द ही ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करने जा रहा है. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे अपने संबंधित रीजनल RRB की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे.

बोर्ड द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, RRB Group D CBT Exam 2026 का आयोजन 3 अगस्त से 21 अगस्त 2026 तक देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सभी जानकारियों की जांच कर लें.

कब जारी होगा RRB Group D Admit Card 2026?

रेलवे भर्ती बोर्ड के आधिकारिक नोटिस के अनुसार, ई-कॉल लेटर परीक्षा तिथि से लगभग चार दिन पहले डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराया जाएगा. इस आधार पर माना जा रहा है कि 30 जुलाई या 31 जुलाई 2026 तक RRB Group D Admit Card जारी किया जा सकता है. हालांकि, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से अपने रीजनल RRB की वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें.

RRB Group D Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

सबसे पहले अपने संबंधित Regional RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए RRB Group D Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें.

अब अपना Registration Number और Date of Birth/Password दर्ज करें.

लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा.

सभी जानकारी ध्यान से जांचें.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और परीक्षा के लिए उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

परीक्षा केंद्र पर आधार बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य

रेलवे भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले सभी उम्मीदवारों का आधार-लिंक्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को अपने साथ निम्न दस्तावेज अवश्य लेकर जाना होगा.

मूल आधार कार्ड (Original Aadhaar Card)

या ई-वेरिफाइड आधार की प्रिंट कॉपी

यदि किसी उम्मीदवार ने अभी तक आधार सत्यापन पूरा नहीं किया है, तो वह RRB Apply पोर्टल पर लॉगिन करके पहले ही अपनी पहचान का सत्यापन कर सकता है. इससे परीक्षा केंद्र पर प्रवेश प्रक्रिया आसान होगी.

एडमिट कार्ड पर इन जानकारियों की जांच जरूर करें

हॉल टिकट डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार निम्न विवरण अवश्य जांच लें.

उम्मीदवार का नाम

रोल नंबर

परीक्षा तिथि

परीक्षा समय

परीक्षा केंद्र का पता

रिपोर्टिंग टाइम

फोटो और हस्ताक्षर

महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश

यदि किसी प्रकार की त्रुटि दिखाई देती है, तो तुरंत संबंधित RRB से संपर्क करें.

परीक्षा से पहले रखें इन बातों का ध्यान

परीक्षा के दिन समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें. एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो पहचान पत्र और आधार अवश्य रखें. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं परीक्षा केंद्र में ले जाने की अनुमति नहीं होगी. सभी उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा.

RRB Group D Admit Card 2026 इस सप्ताह जारी होने की संभावना है. जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 3 अगस्त से शुरू हो रही है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से अपने रीजनल RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद सभी विवरणों की जांच करें और आधार सत्यापन सहित परीक्षा से जुड़ी सभी तैयारियां समय रहते पूरी कर लें, ताकि परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.

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