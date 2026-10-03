RRB ALP CBT 2 Result 2026 Declared: आरआरबी एएलपी रिजल्ट हुआ जारी, अब CBAT की बारी, जानें आगे क्या होगा

RRB ALP CBT 2 Result 2026 Declared: रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए अहम अपडेट है. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने RRB ALP CBT 2 Result 2026 जारी कर दिया है. दूसरे चरण के कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT 2) में शामिल अभ्यर्थी अब अपना रिजल्ट संबंधित क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

CBT 2 में सफल उम्मीदवारों को अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण कंप्यूटर-बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. हालांकि, CBAT की परीक्षा तारीख और विस्तृत शेड्यूल अभी अलग से जारी किया जाना बाकी है. ऐसे में उम्मीदवारों को RRB की वेबसाइट पर आने वाले हर अपडेट पर नजर रखनी चाहिए.

RRB ALP CBT 2 Result 2026: अब आगे क्या होगा?

CBT 2 में सफल अभ्यर्थियों के लिए अगला महत्वपूर्ण चरण CBAT है. रेलवे की चयन प्रक्रिया के अनुसार, योग्य उम्मीदवारों को CBAT से पहले परीक्षा शहर की जानकारी दी जाएगी. यह जानकारी आमतौर पर परीक्षा से करीब 10 दिन पहले RRB की वेबसाइट के साथ-साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर भी उपलब्ध कराई जा सकती है.

इसके बाद उम्मीदवारों का CBAT Admit Card जारी किया जाएगा. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे परीक्षा की तारीख, सिटी इंटिमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी के लिए अपने क्षेत्रीय RRB की वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहें.

RRB ALP CBT 2 Result कैसे चेक करें?

जिस क्षेत्रीय RRB से आवेदन किया था, उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

होमपेज पर Latest Updates/Recruitment सेक्शन खोलें.

RRB ALP CBT 2 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें.

जारी की गई रिजल्ट PDF खोलें.

PDF में अपना रोल नंबर खोजने के लिए Ctrl+F का इस्तेमाल करें.

अपना रोल नंबर और रिजल्ट ध्यान से जांचें.

रिजल्ट PDF डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें.

रिजल्ट चेक करते समय उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर ध्यान से मिलाना चाहिए, ताकि अगले चरण को लेकर किसी तरह की गलतफहमी न रहे.

क्या है RRB ALP CBAT?

Computer Based Aptitude Test (CBAT) असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है. CBT 2 में शॉर्टलिस्ट होने वाले उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होंगे. ALP की नौकरी में लोको पायलट के साथ काम करना, ट्रेन संचालन से जुड़े तकनीकी पहलुओं पर नजर रखना और सुरक्षित रेल संचालन में सहयोग करना शामिल होता है. इसलिए CBAT के लिए शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और RRB की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक निर्देशों को ध्यान से पढ़ना चाहिए.

RRB ALP Result 2026 के लिए आधिकारिक अपडेट कहां देखें?

उम्मीदवार अपने संबंधित क्षेत्रीय RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट, CBAT शेड्यूल, सिटी इंटिमेशन स्लिप और एडमिट कार्ड से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. भर्ती से जुड़े अपडेट के लिए रजिस्टर्ड ईमेल और मोबाइल नंबर भी नियमित रूप से चेक करते रहें. उम्मीदवारों को सलाह है कि RRB ALP भर्ती से जुड़ी किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए केवल आधिकारिक RRB वेबसाइट और आधिकारिक नोटिफिकेशन पर भरोसा करें.