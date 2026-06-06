RPSC SI Re-Exam 2026: पेपर लीक के बाद आयोग सख्त, लागू किए 8 नए सुरक्षा नियम, कैंडिडेट जान लें ये जरूरी बातें

RPSC SI Re-Exam 2026: नीट पेपर लीक विवाद के बाद देशभर में परीक्षा सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ गई है. इसी दिशा में राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सब-इंस्पेक्टर (SI) भर्ती री-एग्जाम 2026 के लिए बड़े बदलाव किए हैं. आयोग ने इस बार परीक्षा प्रणाली को इतना सुरक्षित बनाया है कि नकल और डमी कैंडिडेट जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके.

इस परीक्षा में कुल 859 पदों के लिए री-एग्जाम आयोजित किया जा रहा है और इसे अब तक की सबसे कड़ी निगरानी वाली भर्ती परीक्षाओं में से एक माना जा रहा है.

परीक्षा से पहले और एंट्री को लेकर सख्ती

नए नियमों के अनुसार परीक्षा केंद्र के गेट परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले ही बंद कर दिए जाएंगे. इसके बाद किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं मिलेगा. इसी दौरान प्रश्न पत्रों को सुरक्षा के साथ सेंटर के अंदर लाया जाएगा. प्रश्न पत्र परीक्षा शुरू होने से लगभग 30 मिनट पहले डिजिटल लॉक वाले सीलबंद मेटल बॉक्स में पहुंचाए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया की CCTV निगरानी में रिकॉर्डिंग की जाएगी.

डमी कैंडिडेट रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल

डमी उम्मीदवारों को रोकने के लिए अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) के दौरान ली गई लाइव फोटो का मिलान परीक्षा के समय रिकॉर्डिंग से किया जाएगा. इससे किसी और की जगह परीक्षा देने की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी. इसके अलावा उम्मीदवारों की लिखावट का एक सैंपल भी लिया जाएगा, जिसे भविष्य में पहचान सत्यापन के लिए सुरक्षित रखा जाएगा.

एडमिट कार्ड और OMR शीट में बड़ा बदलाव

इस बार एडमिट कार्ड को डिजिटल रूप से सुरक्षित बनाया गया है. इसमें QR कोड और वॉटरमार्क शामिल किए गए हैं, जिन्हें स्कैन कर तुरंत उम्मीदवार की जानकारी सत्यापित की जाएगी. OMR शीट में भी बड़ा बदलाव किया गया है. अब 4 की जगह 5 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें एक विकल्प “अनिवार्य उत्तर” का होगा. यदि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया, तो भी एक विकल्प भरना जरूरी होगा.

इंटरव्यू और पहचान प्रक्रिया में पारदर्शिता

इंटरव्यू प्रक्रिया को भी पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए टोकन सिस्टम लागू किया गया है. उम्मीदवार को पहले से यह जानकारी नहीं होगी कि उसका इंटरव्यू कौन लेगा. परीक्षा केंद्र पर उपस्थिति के दौरान फिंगरप्रिंट और बड़ी फोटो का उपयोग किया जाएगा, जिससे पहचान प्रक्रिया और मजबूत हो सके.

पेपर सुरक्षा के लिए मल्टी-लेयर सिस्टम

प्रश्न पत्रों को अब 7 लेयर सुरक्षा व्यवस्था के तहत परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाएगा. हर चरण पर सीलिंग, डिजिटल लॉक और वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी. इसका उद्देश्य पेपर लीक जैसी घटनाओं को पूरी तरह रोकना है.

कम उम्मीदवारों ने दिखाई रुचि

आंकड़ों के अनुसार इस बार आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या में भारी गिरावट आई है. पहले जहां 3.83 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे, वहीं इस बार लगभग 1.53 लाख उम्मीदवारों ने ही परीक्षा में भाग लेने की पुष्टि की है.

एक दिन में पूरी होगी परीक्षा

कम उम्मीदवारों की संख्या को देखते हुए आयोग इस बार परीक्षा को कई दिनों में आयोजित करने के बजाय एक ही दिन में संपन्न कराने की योजना बना रहा है. नए सुरक्षा नियमों के साथ RPSC SI Re-Exam 2026 को पारदर्शी, सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि भर्ती प्रक्रिया में विश्वास और मजबूत हो सके.