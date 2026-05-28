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RPSC RAS Vacancy 2026: आरपीएससी आरएएस भर्ती नोटिफिकेशन जारी, इस दिन से आवेदन शुरू, बेहतरीन है सैलरी

Sarkari Naukri RPSC RAS Recruitment 2026 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है. राजस्थान लोक सेवा आयोग 607 पदों पर भर्ती करेगा. आवेदन तिथि, योग्यता, चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क की पूरी जानकारी नीचे दी गई है.

By: Munna Verma | Last Updated: May 28, 2026 3:29:46 PM IST

RPSC RAS Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का एक अच्छा मौका है.
RPSC RAS Recruitment 2026 Sarkari Naukri: सरकारी नौकरी पाने का एक अच्छा मौका है.


RPSC RAS Recruitment 2026: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने RPSC RAS भर्ती 2026 का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के तहत कुल 607 पदों पर भर्ती की जाएगी. उम्मीदवार जो सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे हैं और राजस्थान प्रशासनिक सेवा में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह शानदार अवसर है.

इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 4 जून 2026 से शुरू होगी और 3 जुलाई 2026 तक चलेगी.

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कितने पदों पर होगी भर्तियां?

इस भर्ती अभियान के जरिए आयोग विभिन्न प्रशासनिक और अधीनस्थ सेवाओं में कुल 607 रिक्त पदों को भरेगा. भर्ती प्रक्रिया राज्य की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक मानी जाती है और हर साल बड़ी संख्या में उम्मीदवार इसमें शामिल होते हैं.

RPSC RAS 2026 के लिए योग्यता मानदंड

उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट डिग्री होना अनिवार्य है. यह डिग्री भारत में केंद्रीय या राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, संसद द्वारा स्थापित संस्थान या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत मान्यता प्राप्त ‘डीम्ड यूनिवर्सिटी’ से होनी चाहिए.

इसके अलावा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.

फॉर्म भरने के लिए आयु सीमा

उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी.

आवेदन शुल्क कितना होगा?

सामान्य वर्ग एवं क्रीमी लेयर श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए: 600 रुपये
SC/ST/OBC Non Creamy Layer/EWS/दिव्यांग उम्मीदवार: 400 रुपये

आवेदन शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकेगा.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

RPSC RAS भर्ती 2026 की चयन प्रक्रिया दो चरणों में आयोजित की जाएगी:

प्रारंभिक परीक्षा (Prelims): प्रारंभिक परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जो कुल 200 अंकों का होगा. यह परीक्षा केवल स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में प्राप्त अंक अंतिम मेरिट सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे. इसका उद्देश्य केवल मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों का चयन करना होगा.

मुख्य परीक्षा (Mains): प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे. इसके बाद चयन प्रक्रिया के अन्य चरण पूरे किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें:यूपी पुलिस कांस्टेबल सिटी स्लिप जल्द होगी जारी, ऐसे करें डाउनलोड

Tags: RpscRPSC RAS Recruitmentsarkari naukri
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