RPSC Exam City Slip 2026 Released: आरपीएससी सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम सिटी स्लिप जारी, ऐसे यहां करें चेक

RPSC 2nd Grade Teacher Exam City Slip 2026 Released: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 2nd Grade Teacher Recruitment 2026 के तहत आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा के लिए Exam City Intimation Slip जारी कर दी है. जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था, वे अब अपने आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी ऑनलाइन देख सकते हैं. यह सुविधा अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले यात्रा और ठहरने की बेहतर योजना बनाने में मदद करेगी.

RPSC की ओर से यह भर्ती अभियान 9,651 सेकंड ग्रेड टीचर (सीनियर टीचर/ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर – TGT) पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है. लिखित परीक्षा 12 जुलाई से 18 जुलाई 2026 के बीच आयोजित की जाएगी.

भर्ती में बढ़ाई गई पदों की संख्या

इस भर्ती की शुरुआत में आयोग ने 6,500 पदों के लिए अधिसूचना जारी की थी, लेकिन बाद में रिक्तियों की संख्या बढ़ाकर 9,651 कर दी गई. इससे बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को सरकारी शिक्षक बनने का अवसर मिलेगा. भर्ती का नोटिफिकेशन 17 जुलाई 2025 को जारी किया गया था, जबकि ऑनलाइन आवेदन 19 अगस्त से 17 सितंबर 2025 तक स्वीकार किए गए थे. इसके बाद उम्मीदवारों को आवेदन में संशोधन या आवेदन वापस लेने के लिए 6 मई से 12 मई 2026 तक करेक्शन विंडो भी उपलब्ध कराई गई थी.

परीक्षा शहर की जानकारी पहले, एडमिट कार्ड बाद में

RPSC ने परीक्षा से लगभग एक सप्ताह पहले Exam City Intimation Slip जारी की है. इसमें केवल उम्मीदवार के आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी दी गई है. वहीं, एडमिट कार्ड परीक्षा की निर्धारित तिथि से तीन दिन पहले जारी किए जाएंगे. एडमिट कार्ड में परीक्षा केंद्र का पूरा पता, रिपोर्टिंग समय और परीक्षा से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण निर्देश शामिल होंगे.

परीक्षा कार्यक्रम

लिखित परीक्षा 12 जुलाई से 18 जुलाई 2026 तक विभिन्न विषयों के अनुसार आयोजित की जाएगी. आयोग पहले ही विषयवार परीक्षा कार्यक्रम जारी कर चुका है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी परीक्षा तिथि और शहर की जानकारी समय रहते जांच लें, ताकि यात्रा संबंधी किसी भी परेशानी से बचा जा सके.

योग्यता और आयु सीमा

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन (Graduation) के साथ B.Ed. की डिग्री होना अनिवार्य है. आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष निर्धारित की गई है. आयु की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

RPSC सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती की चयन प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी.

लिखित परीक्षा

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (Document Verification)

मेडिकल टेस्ट (Medical Examination)

लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए बुलाया जाएगा.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉगिन विवरण की मदद से Exam City Intimation Slip डाउनलोड कर सकते हैं. ध्यान रखें कि यह केवल परीक्षा शहर की जानकारी के लिए है, जबकि परीक्षा केंद्र का पूरा विवरण एडमिट कार्ड में उपलब्ध होगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने की तैयारी पहले से कर लें.

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