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RPSC 1st Grade Teacher Exam City Slip Released: आरपीएससी 1st ग्रेड टीचर एग्जाम सिटी स्लिप जारी, ऐसे करें डाउनलोड

RPSC 1st Grade Teacher Exam City Slip 2026 Released: आरपीएससी 1st ग्रेड टीचर एग्जाम सिटी स्लिप जारी कर दी गई है. उम्मीदवार जो भी इस परीक्षा के लिए उपस्थित हो रहे हैं, वे सीधे इस लिंक rpsc.rajasthan.gov.in के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Last Updated: May 27, 2026 5:30:25 PM IST

RPSC 1st Grade Teacher Exam City Slip Released: राजस्थान 1st ग्रेड टीचर एग्जाम सिटी स्लिप जारी हो गई है.
RPSC 1st Grade Teacher Exam City Slip Released: राजस्थान 1st ग्रेड टीचर एग्जाम सिटी स्लिप जारी हो गई है.


RPSC 1st Grade Teacher Exam City Slip 2026 Released: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 1st ग्रेड टीचर कंपटीटिव एग्जाम सिटी स्लिप (Exam City Intimation Slip) जारी कर दी है. जो कोई भी इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, वे राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. इस अपडेट के बाद अब उम्मीदवार यह देख सकते हैं कि उनकी परीक्षा किस शहर में आयोजित होगी. यह कदम अभ्यर्थियों के लिए यात्रा और परीक्षा योजना को आसान बनाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

RPSC की यह परीक्षा 31 मई से 11 जून 2026 तक राजस्थान के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी. परीक्षा दो शिफ्टों में ली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को शामिल किया जा सके. यह भर्ती राज्य की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षण भर्तियों में से एक है, जिसमें हजारों उम्मीदवार भाग ले रहे हैं.

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Exam City Slip क्या है और क्यों जरूरी है?

Exam City Intimation Slip एक प्रारंभिक सूचना दस्तावेज है, जिसमें उम्मीदवार को यह जानकारी मिलती है कि उनकी परीक्षा किस शहर में होगी. ध्यान रहे कि यह एडमिट कार्ड नहीं है और न ही इसकी जगह मान्य है. इसका मुख्य उद्देश्य उम्मीदवारों को पहले से तैयारी का मौका देना है ताकि वे यात्रा, ठहरने और अन्य व्यवस्थाओं को समय पर पूरा कर सकें.

RPSC 1st Grade Exam City 2026 कैसे करें डाउनलोड?

उम्मीदवार RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अपनी सिटी स्लिप देख सकते हैं. लॉगिन करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की आवश्यकता होगी. डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को अपना नाम, रोल नंबर और परीक्षा शहर ध्यान से जांचना चाहिए और भविष्य के लिए इसकी एक प्रिंट कॉपी सुरक्षित रखनी चाहिए.

परीक्षा के दिन क्या साथ ले जाएं?

RPSC ने परीक्षा के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं. उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर निम्नलिखित चीजें ले जाना अनिवार्य होगा:

एडमिट कार्ड (जारी होने के बाद)
Exam City Intimation Slip
वैध फोटो पहचान पत्र (Aadhaar, PAN, Voter ID आदि)
पासपोर्ट साइज फोटो
अनुमति अनुसार स्टेशनरी और पारदर्शी पानी की बोतल

परीक्षा केंद्र पर क्या न ले जाएं?

परीक्षा केंद्र पर मोबाइल फोन, स्मार्टवॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर, नोट्स या किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक या लिखित सामग्री ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है. सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने पर परीक्षा से बाहर किया जा सकता है.

राजस्थान के प्रमुख परीक्षा शहर

इस परीक्षा के लिए राज्य के कई शहरों को केंद्र बनाया गया है, जिनमें अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनूं और हनुमानगढ़ शामिल हैं.

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से एक दिन पहले अपने परीक्षा केंद्र की लोकेशन अवश्य देख लें, ताकि परीक्षा वाले दिन किसी तरह की परेशानी या देरी से बचा जा सके.

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