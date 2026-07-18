RBI Vacancy: भारतीय रिज़र्व बैंक में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस चाहिए ये योग्यता, अच्छी मिलेगी सैलरी

RBI Recruitment 2026: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) में नौकरी (Sarkari Naukri) की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. इसके लिए बैंक ने पार्ट-टाइम बैंक मेडिकल कंसल्टेंट (BMC) के पदों के लिए भर्तियां निकाली है. जो कोई भी इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक एवं योग्य हैं, वे आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं. इस भर्ती अभियान के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.

आरबीआई के इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 2 पदों पर बहाली की जाएगी. योग्य MBBS, MS या MD डिग्रीधारक उम्मीदवार निर्धारित फॉर्मेट में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026, शाम 5:00 बजे तय की गई है.

आवेदन करने की शैक्षणिक योग्यता

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति में MBBS डिग्री होना अनिवार्य है. जनरल मेडिसिन में MS/MD या पोस्टग्रेजुएट डिग्री रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी. साथ ही, उम्मीदवार के पास किसी अस्पताल या क्लिनिक में कम से कम 2 वर्ष का मेडिकल प्रैक्टिस अनुभव होना चाहिए.

योग्यता की अन्य शर्तें

उम्मीदवार भारतीय नागरिक होना चाहिए.

बैंक की डिस्पेंसरी से 4 से 8 किलोमीटर की दूरी के भीतर निजी क्लिनिक, डिस्पेंसरी या निवास होना चाहिए.

आधिकारिक विज्ञापन में किसी विशेष आयु सीमा का उल्लेख नहीं किया गया है.

सैलरी और वर्किंग टाइम

चयनित उम्मीदवारों को 1,000 प्रति घंटा के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा. इसके अतिरिक्त 1,000 प्रतिमाह यात्रा भत्ता भी मिलेगा. कार्यस्थल RBI स्टाफ क्वार्टर्स, किदवई नगर और RBI ऑफिसर्स क्वार्टर्स, तिलक नगर, कानपुर होंगे. ड्यूटी समय अलग-अलग केंद्रों के अनुसार निर्धारित किया गया है. इस अनुबंध के तहत PF, पेंशन, ग्रेच्युटी या अन्य सेवा लाभ उपलब्ध नहीं होंगे.

ये होगी चयन प्रक्रिया

RBI बैंक मेडिकल कंसल्टेंट भर्ती 2026 में चयन पूरी तरह योग्यता और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा. चयन प्रक्रिया में निम्न चरण शामिल हैं:

आवेदन पत्रों की प्रारंभिक जांच

इंटरव्यू

मेडिकल फिटनेस टेस्ट

दस्तावेज़ सत्यापन

अनुबंध पर हस्ताक्षर के बाद अंतिम नियुक्ति

आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार RBI द्वारा जारी आवेदन प्रारूप (Annexure-III) डाउनलोड कर उसे सावधानीपूर्वक भरें. आवेदन पत्र को आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ एक बंद लिफाफे में रखें और लिफाफे पर “Application for Engagement of Part Time Bank’s Medical Consultant on Contractual Basis” अवश्य लिखें.

इसके बाद आवेदन निम्न पते पर भेजें:

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मानव संसाधन प्रबंधन विभाग (भर्ती अनुभाग)

महात्मा गांधी मार्ग, कानपुर – 208001