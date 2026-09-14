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RBI Vacancy: आरबीआई में बिना परीक्षा नौकरी का मौका, चाहिए सिर्फ ये डिग्री, आवेदन करने के बचे हैं चंद दिन

Sarkari Naukri RBI Recruitment 2026: आरबीआई में नौकरी (Bank Job) पाने का शानदार मौका है. अगर आप यहां आवेदन कर रहे हैं, तो दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 14, 2026 8:36:51 AM IST

RBI Vacancy Sarkari Naukri 2026: आवेदन करने के लिए बचे हैं केवल दो दिन
RBI Vacancy Sarkari Naukri 2026: आवेदन करने के लिए बचे हैं केवल दो दिन


RBI Recruitment 2026: रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने बैंक मेडिकल कंसल्टेंट भर्ती 2026 के तहत मेडिकल कंसल्टेंट के एक वैकेंसी निकली है. मेडिकल क्षेत्र में अनुभव रखने वाले योग्य उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तारीख 16 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है. उम्मीदवार जो अभी तक इन पदों के लिए आवेदन नहीं किए हैं, वे आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं. इन पदों पर आवेदन करने के लिए केवल 2 दिन बचे हैं.

जो उम्मीदवार RBI में मेडिकल कंसल्टेंट के रूप में काम करने का अवसर तलाश रहे हैं, उनके लिए यह भर्ती महत्वपूर्ण है. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई योग्यता, आवश्यक दस्तावेज, चयन प्रक्रिया और आवेदन संबंधी सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए.

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RBI Medical Consultant Vacancy 2026: पद का विवरण

इस भर्ती अभियान के जरिए मेडिकल कंसल्टेंट का 01 पद भरा जाएगा. चयनित उम्मीदवार को निर्धारित कार्य के लिए 1,000 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाएगा. यह नियमित वेतन के बजाय कंसल्टेंसी आधार पर मिलने वाला मेहनताना है.

RBI Bank Medical Consultant Recruitment 2026 के लिए क्या है Eligibility

इस पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) से मान्यता प्राप्त MBBS डिग्री होनी चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवार का रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होना जरूरी है और संबंधित क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए.

जनरल मेडिसिन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को चयन में प्राथमिकता दी जा सकती है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन में दी गई विस्तृत योग्यता अवश्य जांचें.

RBI Medical Consultant पर चयन होने पर मिलेगी सैलरी

RBI द्वारा चयनित मेडिकल कंसल्टेंट को 1,000 रुपये प्रति घंटे का पारिश्रमिक मिलेगा. पद की प्रकृति और अन्य सेवा शर्तों की जानकारी आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन में दी गई है.

RBI Medical Consultant के लिए ऐसे होगा Selection Process

उम्मीदवारों का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा. इसमें मुख्य रूप से इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल हैं. अंतिम चयन RBI द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाएगा.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

RBI Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
RBI Recruitment 2026 नोटिफिकेशन 

RBI Bank Medical Consultant Recruitment 2026: ऐसे करें आवेदन

सबसे पहले RBI की आधिकारिक भर्ती वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें. फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सावधानीपूर्वक भरें. इसके बाद फोटो, हस्ताक्षर, पहचान पत्र, शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्रमाण-पत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों की self-attested copies संलग्न करें.

भरा हुआ आवेदन आधिकारिक नोटिफिकेशन में दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट या निर्धारित माध्यम से भेजें. आवेदन 16 सितंबर 2026 तक संबंधित पते पर पहुंच जाना चाहिए. आवेदन भेजने से पहले फॉर्म और दस्तावेजों की एक प्रति अपने रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखें.

Tags: home-hero-pos-2RBIRBI Recruitment 2026sarkari naukri
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