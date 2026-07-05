RBI Vacancy: 150000 सैलरी वाली पानी है नौकरी, तो आरबीआई में फटाफट करें अप्लाई, आवेदन करने के बचे हैं कुछ दिन

RBI Recruitment 2026: रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) में करियर बनाने का सुनहरा अवसर अब समाप्त होने की कगार पर है. RBI की Young Professionals (YP) Recruitment 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 6 जुलाई 2026 (सोमवार) को बंद हो जाएगी. इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा से पहले ईमेल के माध्यम से अपना आवेदन भेजना होगा.

यह भर्ती RBI के मुंबई स्थित सेंट्रल ऑफिस में विभिन्न विशेष पदों के लिए की जा रही है, जहां चयनित उम्मीदवारों को अनुबंध (contract) के आधार पर नियुक्त किया जाएगा.

RBI YP Recruitment 2026: क्या है ऑफर?

इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को Young Professional के रूप में नियुक्त किया जाएगा. उन्हें 1.5 लाख प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जाएगा. प्रारंभिक अनुबंध अवधि 3 वर्ष की होगी, जिसे प्रदर्शन और आपसी सहमति के आधार पर अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है.

किन क्षेत्रों में मिलेंगे अवसर?

RBI इस भर्ती के माध्यम से कई आधुनिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञ युवाओं को शामिल कर रहा है, जैसे:-

पॉलिसी एनालिटिक्स

क्लाइमेट चेंज रिस्क और सस्टेनेबल फाइनेंस

क्रेडिट रिस्क एनालिटिक्स

रेगुलेटरी पॉलिसी

पेमेंट सिस्टम और डिजिटल इकोसिस्टम

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय भुगतान नीति

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)

क्वांटम टेक्नोलॉजी

डेटा एनालिटिक्स और फाइनेंशियल मार्केट्स

यह अवसर उन युवाओं के लिए खास है जो रिसर्च, टेक्नोलॉजी और पॉलिसी डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं.

योग्यता क्या होनी चाहिए?

अलग-अलग पदों के अनुसार योग्यता निर्धारित की गई है. सामान्य रूप से उम्मीदवार के पास निम्न में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए.

पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री

इंजीनियरिंग डिग्री

प्रोफेशनल कोर्स (जैसे फाइनेंस, डेटा साइंस आदि)

संबंधित क्षेत्र में रिसर्च या वर्क एक्सपीरियंस

उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने क्षेत्र में मजबूत अकादमिक और प्रैक्टिकल बैकग्राउंड रखते हों.

ऐसे करें आवेदन

RBI YP भर्ती 2026 के लिए आवेदन पूरी तरह ईमेल आधारित है. उम्मीदवारों को…

भरा हुआ आवेदन फॉर्म

CV (बायोडाटा)

शैक्षणिक प्रमाण पत्र

Statement of Interest

रिसर्च/राइटिंग सैंपल

प्रोफेशनल रेफरी लेटर

स्कैन करके RBI के आधिकारिक ईमेल पर भेजना होगा.

अगर कोई उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन कर रहा है, तो उसे हर पद के लिए अलग आवेदन भेजना अनिवार्य है.

इस तरह होगा सेलेक्शन

प्रारंभिक स्क्रीनिंग

डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन

पर्सनल इंटरव्यू

केवल शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए ईमेल के माध्यम से बुलाया जाएगा.

युवाओं के लिए बड़ा अवसर

RBI Young Professional Recruitment 2026 उन उम्मीदवारों के लिए बेहतरीन मौका है जो नीति निर्माण, आर्थिक शोध और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं. सीमित समय होने के कारण योग्य उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना तुरंत आवेदन प्रक्रिया पूरी करें.

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