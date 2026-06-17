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RBI Vacancy: 150000 सैलरी की चाहिए नौकरी, तो आरबीआई में फटाफट करें आवेदन, नहीं देनी होगी लिखित परीक्षा

Sarkari Naukri RBI Recruitment 2026: भारतीय रिजर्व बैंक में नौकरी (Govt Jobs) तलाश रहे युवाओं के लिए शानदार अवसर है. आवेदन करने वाले उम्मीदवार नीचे दिए गए इन तमाम खास बातों को गौर से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: June 17, 2026 10:48:53 AM IST

RBI Recruitment 2026 Sarkari Naukri: भारतीय रिजर्व बैंक में नौकरी पाने का बढ़िया मौका है.
RBI Recruitment 2026 Sarkari Naukri: भारतीय रिजर्व बैंक में नौकरी पाने का बढ़िया मौका है.


RBI Recruitment 2026: देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने युवाओं के लिए एक आकर्षक अवसर पेश किया है. RBI ने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर Young Professionals (YPs) की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इस भर्ती के तहत चयनित उम्मीदवारों को मुंबई में काम करने का मौका मिलेगा और उन्हें हर महीने 1.5 लाख रुपये का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा.

इच्छुक उम्मीदवार 16 जुलाई 2026 तक आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. हालांकि, RBI ने स्पष्ट किया है कि यह नियुक्ति पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट आधारित होगी और इससे भविष्य में स्थाई नौकरी मिलने का कोई दावा या अधिकार नहीं बनता है.

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कितने समय के लिए होगी नियुक्ति?

RBI द्वारा जारी जानकारी के अनुसार Young Professionals को प्रारंभिक तौर पर तीन वर्षों के लिए नियुक्त किया जाएगा. उम्मीदवारों के प्रदर्शन, कार्य की आवश्यकता और दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर अनुबंध की अवधि बढ़ाई जा सकती है. हालांकि, किसी भी स्थिति में कुल कार्यकाल पांच वर्षों से अधिक नहीं होगा. चयनित उम्मीदवारों के अगस्त से अक्टूबर 2026 के बीच जॉइन करने की संभावना है और उनकी पोस्टिंग मुंबई में की जाएगी.

कौन होंगे चयन के लिए योग्य?

RBI उम्मीदवारों को उनकी शैक्षणिक योग्यता, पेशेवर अनुभव और संबंधित पद के लिए उपयुक्तता के आधार पर शॉर्टलिस्ट करेगा. इसलिए आवेदकों को अपने आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज और उपलब्धियां स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करनी चाहिए.

RBI Young Professionals चयन प्रक्रिया

भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी। सबसे पहले प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग और शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी. इसके बाद चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन होगा और फिर व्यक्तिगत इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा. RBI ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवेदन की संख्या और उम्मीदवारों की गुणवत्ता को देखते हुए इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या सीमित की जा सकती है.

आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की होगी जरूरत?

पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र
अद्यतन Curriculum Vitae (CV)
शैक्षणिक प्रमाणपत्र और ट्रांसक्रिप्ट
रुचि और उद्देश्य बताने वाला Interest Statement
अकादमिक या पॉलिसी राइटिंग का नमूना
किसी पेशेवर रेफरी द्वारा जारी Recommendation या Reference Letter

आवेदन कैसे करें?

इस भर्ती के लिए आवेदन केवल ईमेल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे. उम्मीदवारों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना आवेदन निर्धारित ईमेल आईडी पर भेजना होगा.

ईमेल का विषय (Subject Line) इस प्रारूप में होना चाहिए:

“YP Application – Post Code – Candidate Name”

यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग ईमेल भेजना होगा.

युवाओं के लिए सुनहरा अवसर

RBI में Young Professional के रूप में कार्य करना न केवल वित्तीय क्षेत्र की गहरी समझ विकसित करने का अवसर देगा, बल्कि देश की सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में काम करने का अनुभव भी प्रदान करेगा. आकर्षक स्टाइपेंड और नीति निर्माण से जुड़े कार्यों में भागीदारी इसे योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं के लिए एक बेहतरीन करियर अवसर बनाती है.

Tags: RBIRBI Recruitmentsarkari naukri
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