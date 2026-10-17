RBI Vacancy: आरबीआई में बिना परीक्षा नौकरी पाने का मौका, बस चाहिए ये डिग्री, शानदार होगी सैलरी

RBI Mumbai Pharmacist Recruitment 2026: भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), मुंबई कार्यालय ने फार्मासिस्ट के 22 पदों पर संविदा आधारित भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. फार्मेसी के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह एक अच्छा अवसर है. इस भर्ती के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को मुंबई और नवी मुंबई स्थित बैंक की डिस्पेंसरी में सेवाएं देनी होंगी. उम्मीदवार जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित आवेदन प्रारूप में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 3 नवंबर 2026, शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है. आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की जांच अवश्य कर लेनी चाहिए.

शैक्षणिक योग्यता और पात्रता मानदंड

RBI Mumbai Pharmacist Recruitment 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को निम्नलिखित योग्यताएं पूरी करनी होंगी:

उम्मीदवार ने मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो.

किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में डिप्लोमा या बैचलर ऑफ फार्मेसी (B.Pharm) की डिग्री होनी चाहिए.

महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल में पंजीकरण अनिवार्य है.

फार्मासिस्ट के रूप में कम से कम दो वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए.

कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान आवश्यक है.

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSB), सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU), सरकारी संस्थानों या RBI में अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा सकती है. उपलब्ध विवरण में आयु सीमा स्पष्ट नहीं की गई है, इसलिए आधिकारिक अधिसूचना अवश्य देखें.

वेतन और नौकरी की जिम्मेदारियां

चयनित फार्मासिस्ट को 600 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से भुगतान किया जाएगा. अधिकतम दैनिक पारिश्रमिक 3,000 होगा. नियुक्ति बैंक की आवश्यकता के अनुसार अधिकतम 240 दिनों के लिए की जाएगी. उम्मीदवारों को बैंक की संबंधित डिस्पेंसरी में प्रतिदिन अधिकतम पांच घंटे तक सेवाएं देनी पड़ सकती हैं. दवाओं से संबंधित कार्यों के साथ बैंक की गोपनीयता बनाए रखना और अधिकारियों के निर्देशों का पालन करना भी जरूरी होगा.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

RBI Mumbai Pharmacist Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

RBI Mumbai Pharmacist Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

आवेदन कैसे करें?

आवेदन के लिए उम्मीदवार RBI की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर भर्ती अधिसूचना और Annex-I आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें.

आवेदन फॉर्म में सभी विवरण सही-सही भरें.

शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और फार्मेसी पंजीकरण प्रमाणपत्र की स्व-सत्यापित प्रतियां संलग्न करें.

लागू होने पर जाति प्रमाणपत्र या EWS प्रमाणपत्र भी लगाएं.

निर्धारित ऑनलाइन लिंक के माध्यम से आवश्यक विवरण दर्ज करें.

आवेदन को सीलबंद लिफाफे में निर्धारित पते पर डाक से भेजें या स्वयं जमा करें.

आवेदन का पता:

क्षेत्रीय निदेशक, मानव संसाधन प्रबंधन विभाग, भर्ती अनुभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह रोड, फोर्ट, मुंबई – 400001

लिफाफे पर “Application for the post of Pharmacist on contract basis with fixed hourly remuneration, Mumbai” लिखना आवश्यक है.

इस आधार पर होगा चयन

उम्मीदवारों का चयन शैक्षणिक योग्यता, संबंधित अनुभव और डिस्पेंसरी से निवास की दूरी जैसे मानदंडों के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग द्वारा किया जाएगा. इसके बाद साक्षात्कार, मेडिकल जांच और दस्तावेज सत्यापन होगा. चयनित उम्मीदवारों को पैनल में शामिल किया जा सकता है.

आवेदन भेजने से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में सभी शर्तों, दस्तावेजों और ऑनलाइन विवरण जमा करने की प्रक्रिया की पुष्टि करें. अधूरे या गलत प्रारूप में भेजे गए आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं. अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी करना बेहतर रहेगा.