RBI Grade B Result 2026 Out: आरबीआई ग्रेड बी रिजल्ट rbi.org.in पर जारी, ऐसे करें मेरिट लिस्ट डाउनलोड

RBI Grade B Result 2026 Out: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) में अधिकारी बनने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. RBI ने ऑफिसर ग्रेड B (जनरल) भर्ती 2026 की प्रारंभिक परीक्षा (Prelims) का परिणाम घोषित कर दिया है. जिन अभ्यर्थियों ने 13 जून 2026 को आयोजित परीक्षा में भाग लिया था, वे अब मेरिट लिस्ट में अपना रोल नंबर देखकर यह जान सकते हैं कि उनका चयन भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए हुआ है या नहीं.

RBI ने प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम PDF फॉर्मेट में जारी किया है. इस सूची में केवल उन्हीं उम्मीदवारों के रोल नंबर शामिल किए गए हैं, जिन्होंने पहले चरण की परीक्षा सफलतापूर्वक पास की है. यदि आपका रोल नंबर इस सूची में मौजूद है, तो आप भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए योग्य हैं. हालांकि, उम्मीदवारों के व्यक्तिगत स्कोरकार्ड और श्रेणीवार कटऑफ अंक अलग से RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे. इसलिए अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है.

RBI Grade B Result 2026 ऐसे करें चेक

रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले RBI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद होमपेज पर मौजूद “Opportunities at RBI” सेक्शन में जाएं. यहां Current Vacancies पर क्लिक करें और फिर Results विकल्प चुनें. इसके बाद स्क्रीन पर मेरिट लिस्ट PDF खुल जाएगी, जिसमें अपना रोल नंबर खोजकर रिजल्ट की पुष्टि की जा सकती है. भविष्य के लिए इस PDF को डाउनलोड करके सुरक्षित रखना भी बेहतर रहेगा.

अगले चरण की परीक्षा से जुड़ी अहम जानकारी

प्रीलिम्स परीक्षा में सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों को भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण यानी Phase-II परीक्षा में शामिल होना होगा. इस चरण में उम्मीदवारों को तीन पेपर पेपर I, पेपर II और पेपर III देने होते हैं. परीक्षा के लिए एक ही एडमिट कार्ड जारी किया जाता है, जिसमें रिपोर्टिंग टाइम, परीक्षा केंद्र, उम्मीदवार का नाम और रोल नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होती हैं.

RBI ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि परीक्षा केंद्र, शिफ्ट या परीक्षा तिथि में बदलाव से संबंधित किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा. इसलिए उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड में दिए गए निर्देशों का पालन करना आवश्यक है.

भर्ती प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण

RBI ने इस भर्ती अभियान का आधिकारिक नोटिफिकेशन 29 अप्रैल 2026 को जारी किया था. उसी दिन से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई थी, जबकि आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 मई 2026 निर्धारित की गई थी. इसके बाद 13 जून 2026 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई और अब उसका परिणाम घोषित कर दिया गया है.