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RBI Grade B Admit Card 2026 Released: आरबीआई ग्रेड बी एडमिट कार्ड rbi.org.in पर जारी, ऐसे करें डाउनलोड

RBI Grade B 2026 भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी हो गया है. उम्मीदवार इस लिंक rbi.org.in के जरिए अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

By: Munna Verma | Last Updated: June 5, 2026 11:22:36 PM IST

RBI Grade B Admit Card 2026 Released: आरआरबी ग्रेड बी एडमिट कार्ड जारी हो गया है.
RBI Grade B Admit Card 2026 Released: आरआरबी ग्रेड बी एडमिट कार्ड जारी हो गया है.


RBI Grade B Admit Card 2026 Released: बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने ग्रेड ‘B’ (DR) ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2026 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे अब आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं.

RBI द्वारा जारी सूचना के अनुसार, एडमिट कार्ड 5 जून से 13 जून 2026 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से पहले अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सभी जानकारियों की जांच कर लें.

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13 जून को होगी फेज-1 परीक्षा

RBI ग्रेड B (DR) जनरल कैडर के लिए फेज-1 परीक्षा 13 जून 2026 को आयोजित की जाएगी. वहीं DEPR और DSIM पदों के लिए परीक्षा 14 जून को होगी. यह परीक्षा देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन मोड में आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की सलाह दी गई है.

परीक्षा पैटर्न पर एक नजर

फेज-1 परीक्षा में कुल 200 अंकों के 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी.

विषयवार प्रश्नों का वितरण इस प्रकार रहेगा:

जनरल अवेयरनेस – 80 प्रश्न
रीजनिंग – 60 प्रश्न
इंग्लिश लैंग्वेज – 30 प्रश्न
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड – 30 प्रश्न

उम्मीदवारों को प्रत्येक सेक्शन और कुल मिलाकर RBI द्वारा निर्धारित न्यूनतम कटऑफ अंक प्राप्त करने होंगे. तभी वे अगले चरण यानी फेज-2 परीक्षा के लिए योग्य माने जाएंगे.

RBI Grade B Admit Card 2026 ऐसे करें डाउनलोड

RBI की आधिकारिक वेबसाइट rbi.org.in पर जाएं.
होमपेज पर उपलब्ध RBI Grade B Admit Card 2026 लिंक पर क्लिक करें.
अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड/जन्मतिथि दर्ज करें.
सबमिट बटन पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड दिखाई देगा.
इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट सुरक्षित रखें.

फेज-2 परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया

फेज-2 परीक्षा जनरल कैडर के लिए 25 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी, जबकि DEPR और DSIM पदों के लिए यह परीक्षा 26 जुलाई को होगी. इस भर्ती अभियान के माध्यम से कुल 60 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. ऐसे में उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर माना जा रहा है. 

Tags: admit cardRBI
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