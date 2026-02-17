RBI Assistant Salary 2026: पे स्केल, इन-हैंड सैलरी और भत्ते…यहां जानें आरबीआई असिस्टेंट को मिलने वाली सुविधाएं

RBI Assistant Salary 2026: आरबीआई असिस्टेंट सैलरी 2026 महीने के हिसाब से लगभग ₹58,514 से शुरू होती है, जिसमें अलाउंस और दूसरे फायदे शामिल हैं. नीचे रिवाइज्ड पे स्केल, स्टैंडर्ड इंक्रीमेंट, सैलरी स्ट्रक्चर देखें और करियर की संभावनाओं के बारे में और जानें.

RBI असिस्टेंट सैलरी 2026 इंडियन बैंकिंग सेक्टर में एंट्री-लेवल पोजीशन के लिए सबसे कॉम्पिटिटिव और आकर्षक कम्पेनसेशन पैकेज में से एक है, जो इस एग्जाम को नौकरी ढूंढने वालों के लिए एक टॉप चॉइस बनाता है. अच्छी महीने की सैलरी के साथ, चुने गए कैंडिडेट कई पर्क्स और अलाउंस के हकदार होते हैं जो एक हाई स्टैंडर्ड ऑफ़ लिविंग पक्का करते हैं.

RBI असिस्टेंट सैलरी 2026

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिक्रूटमेंट पैनल साल 2025) में असिस्टेंट के लिए रिवाइज़्ड पे स्केल ₹29,000 – 1700 (3) – 34100 – 2040 (4) – 42260 – 2720 (6) – 58580 – 2950 (2) – 64480 – 3370 (3) – 74590 – 4050 (1) – 78640 है. डियरनेस अलाउंस (DA) जैसे अलाउंस जोड़ने के बाद, शुरुआती मंथली ग्रॉस सैलरी लगभग ₹58,514/- (HRA को छोड़कर) है. यह बड़ी बढ़ोतरी भारतीय बैंकिंग सेक्टर में RBI असिस्टेंट की सबसे ज़्यादा सैलरी वाली क्लर्क पोस्ट के तौर पर जगह को मज़बूत करती है.

कटौती के बाद सैलरी

RBI असिस्टेंट की सैलरी से मुख्य कटौतियाँ उनकी सोशल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट कॉर्पस में योगदान करती हैं. मुख्य डिडक्शन ये हैं:

न्यू पेंशन स्कीम (NPS): कर्मचारी की तरफ से ज़रूरी कंट्रीब्यूशन (बेसिक पे + DA का 10%), और बैंक की तरफ से भी उतना ही कंट्रीब्यूशन.

प्रोफेशनल टैक्स: हर राज्य में अलग-अलग होता है (आमतौर पर ₹200-250 हर महीने).

इनकम टैक्स: लागू इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार.

अन्य कंट्रीब्यूशन: बैंक के वेलफेयर फंड या स्टाफ एसोसिएशन जैसे ग्रुप्स में कंट्रीब्यूशन मामूली होता है.

RBI असिस्टेंट इन-हैंड सैलरी 2026

2026 में, पैनल ईयर 2025 के तहत भर्ती हुए RBI असिस्टेंट को सभी डिडक्शन के बाद लगभग ₹48,000 से ₹52,000 हर महीने की इन-हैंड सैलरी मिलेगी. यह आंकड़ा मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या कोलकाता जैसे मेट्रोपॉलिटन शहरों में पोस्टेड लोगों के लिए और भी ज़्यादा हो सकता है, जहाँ उन्हें बैंक अकोमोडेशन न मिलने पर HRA मिलता है. बेसिक पे में अच्छी-खासी बढ़ोतरी नौकरी के पहले दिन से ही अच्छा जीवन और फाइनेंशियल सिक्योरिटी पक्का करती है.

अलाउंस और पर्क्स 2026

RBI असिस्टेंट होने के पर्क्स बेसिक पे से कहीं ज़्यादा हैं. एम्प्लॉई कई तरह के अलाउंस और सुविधाओं के लिए एलिजिबल होते हैं, जो ओवरऑल कम्पेनसेशन को काफी बढ़ाते हैं.

डियरनेस अलाउंस (DA): महंगाई को कम करने के लिए हर तीन महीने में रिवाइज़ किया जाता है, यह बेसिक पे का एक बड़ा परसेंटेज है.

हाउस रेंट अलाउंस (HRA): अगर कैंडिडेट बैंक के दिए गए अकोमोडेशन में नहीं रह रहा है तो बेसिक पे का 15% दिया जाता है.

बैंक अकोमोडेशन: अवेलेबिलिटी के आधार पर, बैंक प्राइम लोकेशन पर बेहतरीन रेजिडेंशियल क्वार्टर देता है, जो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट है.

मेडिकल बेनिफिट्स: खुद और डिपेंडेंट्स के लिए पूरी मेडिकल सुविधाएं, जिसमें OPD ट्रीटमेंट और हॉस्पिटलाइज़ेशन का रीइंबर्समेंट शामिल है.

लीव फेयर कंसेशन (LFC): छुट्टी पर एम्प्लॉई और परिवार के ट्रैवल खर्च का रीइंबर्समेंट, आमतौर पर सालों में एक बार.

दूसरे पर्क्स: बुक ग्रांट, न्यूज़पेपर अलाउंस, ब्रीफ़केस अलाउंस, रहने की जगह के फर्निशिंग के लिए अलाउंस, और इंटरेस्ट-फ्री फेस्टिवल एडवांस. रियायती दरों पर लोन: हाउसिंग लोन और पर्सनल एडवांस कम से कम सर्विस के बाद बहुत कम ब्याज दरों पर मिलते हैं.

पेंशन: भर्ती होने वाले लोग डिफाइंड कंट्रीब्यूशन न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के तहत आते हैं, साथ ही उन्हें ग्रेच्युटी का भी फायदा मिलता है.

‘नोट: DA रेट हर तीन महीने में बदले जाते हैं. HRA तभी मिलता है जब बैंक में रहने की जगह न दी गई हो. अगर बैंक में रहने की जगह दी जाती है, तो किराए पर होने वाली बचत से हाथ में मिलने वाली सैलरी में काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है.’

