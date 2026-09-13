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RAS Success Story: सरकारी नौकरी के 11 मौके ठुकराए, मां के सपने को बनाया लक्ष्य, 12वीं कोशिश में बने SDM

RAS Success Story: कहते हैं कि कई अच्छे मौके सामने आने के बावजूद अगर मंजिल स्पष्ट हो, तो रास्ते में आने वाले छोटे पड़ाव आपको रोक नहीं सकते.

By: Munna Verma | Published: September 13, 2026 2:10:26 PM IST

RAS Success Story: नौकरी हाथ में थी, लेकिन नजर SDM की कुर्सी पर
RAS Success Story: नौकरी हाथ में थी, लेकिन नजर SDM की कुर्सी पर


RAS Success Story: कई बार जिंदगी में सफलता इस बात से तय नहीं होती कि हमें कितने मौके मिले, बल्कि इससे होती है कि हम अपने सबसे बड़े लक्ष्य के लिए कितनी देर तक टिके रह सकते हैं. राजस्थान के श्याम सुंदर बिश्नोई की कहानी इसी जिद, धैर्य और मेहनत की मिसाल है. किसान परिवार से आने वाले श्याम सुंदर ने एक सुरक्षित सरकारी नौकरी के बजाय अपने बड़े सपने को चुना और आखिरकार RAS परीक्षा पास कर SDM बनने में कामयाबी हासिल की.

श्याम सुंदर का बचपन एक सामान्य किसान परिवार में गुजरा. उनके पिता खेती और पशुपालन के जरिए परिवार की जिम्मेदारियां संभालते थे. गांव के सीमित संसाधनों वाले स्कूल से पढ़ाई करने के बावजूद श्याम सुंदर ने शिक्षा को अपनी जिंदगी बदलने का सबसे मजबूत जरिया माना. परिवार में उच्च शिक्षा की परंपरा न होने के बावजूद उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की और आगे बढ़ने का संकल्प लिया. उनके भीतर शुरू से ही कुछ बड़ा हासिल करने की इच्छा थी.

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मां की इच्छा बनी सबसे बड़ी प्रेरणा

श्याम सुंदर की सफलता में उनकी मां के सपने की अहम भूमिका रही. उनकी मां चाहती थीं कि बेटा अच्छी शिक्षा हासिल कर एक बड़े सरकारी पद पर पहुंचे. यही इच्छा धीरे-धीरे श्याम सुंदर के लिए निजी लक्ष्य बन गई. इसी वजह से जब उनके सामने दूसरी सरकारी नौकरियों के विकल्प आए, तब भी उन्होंने अपने अंतिम लक्ष्य से समझौता नहीं किया.

11 सरकारी नौकरियां मिलीं, लेकिन लक्ष्य नहीं बदला

श्याम सुंदर ने कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की और 11 सरकारी नौकरियों के अवसर पाए. इनमें पुलिस कांस्टेबल, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और शिक्षक जैसी नौकरियां शामिल थीं. आम तौर पर एक स्थिर सरकारी नौकरी मिलने के बाद ज्यादातर लोग तैयारी रोक देते हैं, लेकिन श्याम सुंदर ने ऐसा नहीं किया. उनका लक्ष्य RAS के जरिए अधिकारी बनना था. इसलिए उन्होंने नौकरी के आकर्षण से ऊपर अपने सपने को रखा और तैयारी जारी रखी.

कोचिंग के बजाय सेल्फ-स्टडी पर भरोसा

RAS की तैयारी के लिए उन्होंने महंगी कोचिंग पर निर्भर रहने के बजाय खुद पढ़ाई करने का रास्ता चुना. आर्ट्स बैकग्राउंड होने के बावजूद उन्होंने गणित जैसे चुनौतीपूर्ण विषय पर विशेष मेहनत की. गणित की तैयारी में उन्होंने लगातार अभ्यास को प्राथमिकता दी. बताया जाता है कि महज आठ दिनों के केंद्रित अभ्यास के बाद उन्होंने परीक्षा में 50 में से 49 अंक हासिल किए.

11 असफलताएं भी नहीं तोड़ सकीं हिम्मत

RAS परीक्षा में सफलता पाने से पहले श्याम सुंदर को 11 बार असफलता का सामना करना पड़ा. लेकिन हर बार उन्होंने अपनी कमियों को समझा और तैयारी का तरीका बेहतर किया. उनकी कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि असफलता को अंतिम परिणाम मानने के बजाय उससे सीख लेकर आगे बढ़ा जा सकता है.

12वीं कोशिश में पूरा हुआ अफसर बनने का सपना

लगातार प्रयास आखिरकार रंग लाया. 12वीं कोशिश में श्याम सुंदर बिश्नोई ने RAS परीक्षा पास की और उनका अधिकारी बनने का सपना पूरा हुआ. आज वह SDM के पद पर जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 

Tags: RAS Success StoryRpscSuccess story
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