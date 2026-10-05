RAS Success Story: पति और बेटी को खोया, समाज के ताने सहे, फिर भी नहीं टूटीं रोहिणी, बनीं RAS Officer

RAS Success Story: कुछ सफलताएं सिर्फ एक परीक्षा पास करने की कहानी नहीं होतीं, बल्कि वे उस इंसान के संघर्ष की गवाही देती हैं जिसने बार-बार टूटने के बावजूद खुद को संभाला. अजमेर की रोहिणी गुर्जर की कहानी भी ऐसी ही है. राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS) 2024 परीक्षा में उन्होंने MBC विधवा श्रेणी में दूसरी रैंक हासिल की और उन्हें राजस्थान अकाउंट्स सर्विस आवंटित हुई.

रोहिणी ने वर्ष 2006 में BA की पढ़ाई पूरी की और अपने गांव घुघरा से ग्रेजुएट होने वाली पहली लड़की बनीं. सेना में कार्यरत पिता के कारण उनका बचपन अलग-अलग शहरों में बीता. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं की जगह एक निजी स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करना शुरू किया. साल 2011 में उनकी शादी हुई और 2013 में वह मां बनीं. जिंदगी सामान्य गति से चल रही थी, लेकिन कुछ साल बाद परिस्थितियों ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी.

पति की मौत के बाद अकेले बच्चों की जिम्मेदारी

18 फरवरी 2021 को लंबे इलाज के बाद उनके पति का निधन हो गया. पति को खोने के बाद उन्हें परिवार और समाज की मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा. उन्होंने बताया कि ससुराल से अपेक्षित सहयोग नहीं मिला और बेटियों की मां होने को लेकर उन्हें ताने भी सुनने पड़े. गांव में कुछ लोगों ने तो उनके पति की मौत के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए बेहद अपमानजनक बातें तक कहीं. रोहिणी के मुताबिक, वह करीब छह महीने तक गहरे सदमे में रहीं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे की जिंदगी कैसे संभालेंगी.

15 साल बाद फिर उठाई किताबें

मुश्किल समय में उनके भाई नरेंद्र गुर्जर और दादी-सास पुष्पा देवी ने उनका साथ दिया. करीब 95 वर्ष की पुष्पा देवी खुद कभी स्कूल नहीं गई थीं, लेकिन उन्होंने रोहिणी को पढ़ाई दोबारा शुरू करने के लिए प्रेरित किया. करीब 15 साल के अंतराल के बाद रोहिणी ने 2021 के अंत में फिर पढ़ाई शुरू की और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गईं. पहले प्रयास में उन्होंने प्रीलिम्स पास किया, लेकिन मेन्स के कटऑफ से 10 अंक पीछे रह गईं.

परीक्षा से पहले बेटी को खोया, फिर भी पहुंचीं एग्जाम हॉल

2023 में उन्होंने दोबारा परीक्षा दी और तैयारी के लिए जयपुर चली गईं. इसी बीच उनकी दादी-सास का निधन हो गया. इसके बाद 29 जून 2024 को परीक्षा से कुछ ही सप्ताह पहले उनकी 10 वर्षीय बड़ी बेटी का अचानक निधन हो गया. इस घटना ने रोहिणी को अंदर से तोड़ दिया. उन्होंने परीक्षा छोड़ने का मन बना लिया था. इसी दौरान वह और उनकी भाभी सड़क दुर्घटना का भी शिकार हो गईं. रोहिणी को चेहरे और आंखों में चोट आई और करीब पांच दिन अस्पताल में रहना पड़ा.

अस्पताल से लौटने के बाद परिवार ने उन्हें परीक्षा देने के लिए प्रेरित किया. अपनी छोटी बेटी भूमि को देखकर उन्होंने फिर हिम्मत जुटाई. उनके लिए अब यह परीक्षा सिर्फ करियर नहीं, बल्कि अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश बन चुकी थी.

RAS में मिली मेहनत की मंजिल

आखिरकार मेहनत रंग लाई. रोहिणी ने RAS 2024 परीक्षा में MBC विधवा श्रेणी में दूसरी रैंक हासिल की और राजस्थान अकाउंट्स सर्विस में चयनित हुईं. आज वह अपनी छोटी बेटी के साथ जीवन आगे बढ़ा रही हैं. अपनी सफलता का श्रेय वह भाई और स्वर्गीय पुष्पा देवी के सहयोग को देती हैं. रोहिणी की कहानी उनके लिए एक संदेश भी है जो मुश्किल परिस्थितियों के कारण पढ़ाई या करियर छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं. उनका मानना है कि लड़कियों को शिक्षा और आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए.