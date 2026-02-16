Home > जॉब > RBI Assistant 2026 Notification Out: RBI में सरकारी नौकरी का गोल्डन चांस! 650 असिस्टेंट पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें अप्लाई

RBI Assistant 2026 Notification Out: रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने पैनल ईयर 2025 के लिए 650 असिस्टेंट वैकेंसी की घोषणा की है. RBI असिस्टेंट नोटिफिकेशन 2026 रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने 16 फरवरी 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर जारी किया है.

By: Heena Khan | Published: February 16, 2026 1:20:40 PM IST

RBI Assistant 2026 Notification Out: रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने पैनल ईयर 2025 के लिए 650 असिस्टेंट वैकेंसी की घोषणा की है. RBI असिस्टेंट नोटिफिकेशन 2026 रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने 16 फरवरी 2026 को ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर जारी किया है, जिसके लिए एप्लीकेशन 16 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक खुले रहेंगे. यह भर्ती पूरे देश में एक कॉम्पिटिटिव परीक्षा के ज़रिए की जाएगी और किसी और तरीके से भेजे गए एप्लीकेशन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

अप्लाई कैसे करें?

  • RBI असिस्टेंट भर्ती पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स को ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए
  • RBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं https://www.rbi.org.in/hindi/
  • “असिस्टेंट के पद के लिए भर्ती – पैनल वर्ष 2025” लिंक पर क्लिक करें.
  • प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड बनाने के लिए नए यूज़र के तौर पर रजिस्टर करें. पर्सनल, एजुकेशनल और दूसरी ज़रूरी डिटेल्स ध्यान से भरें.
  • स्पेसिफिकेशन्स के अनुसार फोटोग्राफ, सिग्नेचर और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.
  • फाइनल सबमिशन से पहले “प्रीव्यू” ऑप्शन का इस्तेमाल करके डिटेल्स वेरिफाई करें. एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन पे करें.
  • “कम्प्लीट रजिस्ट्रेशन” पर क्लिक करें और फॉर्म सबमिट करें.
  • आगे के रेफरेंस के लिए सबमिट किए गए एप्लीकेशन का प्रिंटआउट ले लें.
  • फाइनल सबमिशन के बाद कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, इसलिए कैंडिडेट्स को डिटेल्स ध्यान से वेरिफाई करनी चाहिए.

RBI असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2026 एप्लीकेशन फीस

RBI असिस्टेंट रिक्रूटमेंट पोस्ट 2026 के लिए एप्लीकेशन फीस जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए ₹450 और SC, ST, PwBD, एक्स-सर्विसमैन और RBI स्टाफ कैंडिडेट्स के लिए ₹50 है. फीस सिर्फ ऑनलाइन ही पे करनी होगी.

RBI असिस्टेंट भर्ती 2026 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया

एप्लीकेंट होना चाहिए

भारत का नागरिक, या

नेपाल या भूटान का नागरिक, या

तिब्बती रिफ्यूजी जो 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, या

भारतीय मूल का व्यक्ति जो बताए गए देशों से भारत में परमानेंटली बसने के लिए माइग्रेट हुआ हो (भारत सरकार द्वारा जारी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के साथ).

