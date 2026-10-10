Rajasthan Safai Karmchari Recruitment 2026: राजस्थान में 25,000 सरकारी पदों पर भर्ती, सैलरी मिलेगी 56,200; जानें आवेदन की पूरी जानकारी

Rajasthan Safai Karmchari Recruitment 2026: राजस्थान में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपके लिए आवेदन के लिए सिर्फ 3 दिन का मौका है. राजस्थान के स्थानीय स्वशासन विभाग (Local Self Government Department) की आधिकारिक वेबसाइट पर सफाई कर्मचारी के पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी है. यह भर्ती 24,752 पदों के लिए है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त 2026 से जारी है. उम्मीदवार 13 अक्टूबर, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं. इसका मतलब सिर्फ आवेदन में सिर्फ 3 दिन बचे हैं. इसके लिए योग्यता की बात करें तो 01 जनवरी 2027 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए. इस स्टोरी में हम आपको बताएंगे उम्मीदवारों को राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026 के लिए क्या करना होगा और नियुक्त होने पर कितनी सैलरी मिलेगी?

नोट करें अहम तारीखें

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तारीख: 15 अगस्त 2026

ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख: 13 अक्टूबर 2026 (बढ़ाई गई)

फीस जमा करने की आखिरी तारीख: 13 अक्टूबर 2026

परीक्षा की तारीख: जल्द ही बताई जाएगी

एडमिट कार्ड: परीक्षा से पहले

नतीजे की तारीख: जल्द ही अपडेट की जाएगी

आवेदन शुल्क

जनरल, अन्य राज्य: 600 रुपये

OBC, BC, SC, ST: 400 रुपये

सुधार शुल्क: 100 रुपये

भुगतान का तरीका (ऑनलाइन): आप इन तरीकों से भुगतान कर सकते हैं:

डेबिट कार्ड

क्रेडिट कार्ड

इंटरनेट बैंकिंग

IMPS

कैश कार्ड / मोबाइल वॉलेट

राजस्थान सफाई कर्मचारी नोटिफिकेशन 2026 : 01 जनवरी 2027 को आयु सीमा

न्यूनतम आयु : 21 वर्ष.

अधिकतम आयु : 40 वर्ष.

राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती नियमों के अनुसार आयु में छूट

राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026: रिक्त विवरण



सफाई कर्मचारी नॉन टीएसपी क्षेत्र 24,277 पद

सफाई कर्मचारी टीएसपी क्षेत्र 475 पद

राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2026: शैक्षणिक योग्यता

राजस्थान का मूल निवासी एवं

सफाई कर्मचारी कार्य में 1 वर्ष का अनुभव

राजस्थान सफाई कर्मचारी ऑनलाइन फ़ॉर्म 2026 कैसे भरें

जो इच्छुक उम्मीदवार राजस्थान सफाई कर्मचारी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे 13 अक्टूबर 2026 से पहले अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इसके अलावा, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए राजस्थान सफाई कर्मचारी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.

ध्यान रखें कि आवेदन की समय-सीमा 13 अक्टूबर 2026 से पहले आवेदन पूरा कर लें.

डिसक्लेमर: उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे राजस्थान सफाई कर्मचारी की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी कन्फर्म कर लें.