Jobs 2025: 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, राजस्थान में इस पद के लिए जल्द करें आवेदन; वरना हाथ से निकल जाएगा मौका!

Rajasthan Jamadar Recruitment 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) (Rajasthan Recruitment 2025) ने जमादार ग्रेड-II भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस बार राजस्थान आबकारी विभाग में कुल 72 पदों पर नियुक्ति की जानी है. भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 अक्टूबर से शुरु हो चुकी है. इस भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 15 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम आवेदन कर सकते हैं. जो भी यूवा इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें आखिरी तारीख से पहले आवेदन करना होगा.

12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका

यह भर्ती जमादार ग्रेड-II भर्ती राजस्थान आबकारी विभाग (Jamadar Grade-II Vacancy Rajasthan) के लिए निकाली गई है. इसमें 64 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 8 पद अनुसूचित क्षेत्रों के लिए निर्धारित किए गए हैं. इस भर्ती के लिए पहले लिखित परीक्षा पास करनी होगी. उसके बाद फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल पेपर भी शामिल हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को 12वीं पास होना आवश्यक है, वो भी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जरुरी है. इसके सात ही कंप्यूटर में O-लेवल या कोई अन्य हाई लेवल सर्टिफिकेट कोर्स भी किया होना चाहिए. COPA, कंप्यूटर में डिग्री/डिप्लोमा भी मान्य होगा.

आयु सीमा (Age Limit) : आवेदन करने वाले उम्मीदवार को 18 से 40 तक होना चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

शारीरिक मानक (Physical Measure): पुरुष उम्मीदवारों की हाइट 168 सेमी होनी जरुरी है. सीना 81 सेमी होना चाहिए. वहीं महिलाओं के हाइट 152 सेमी और वजन 47.5 किलो ग्राम होना चाहिए.

सैलरी (Salary) : पे मैट्रिक्स लेवल-05 के तहत सैलरी दी जाएगी. इसके साथ ही मेडिकल और अन्य भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे.

आवेदन शुल्क (Form Fees): सामान्य और क्रीमीलेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को 600 रुपये आवेदन देना होगा. नॉन क्रीमीलेयर अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगों को 400 रुपये आवेदन के तौर पर देने होंगे.

कैसे करें आवेदन ?

भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा. इसके लिए सबसे पहले RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाना होगा. यहां पर One Time Registration पूरा करना होगा. इसके बाद ही पंजीकरण नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा. फिर आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी भरनी होगी. इसके बाद फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा. आवेदन शुल्क भरने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट जरुर कर लेना चाहिए.

