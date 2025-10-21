Home > जॉब > Jobs 2025: 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, राजस्थान में इस पद के लिए जल्द करें आवेदन; वरना हाथ से निकल जाएगा मौका!

Jobs 2025: 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, राजस्थान में इस पद के लिए जल्द करें आवेदन; वरना हाथ से निकल जाएगा मौका!

Rajasthan Recruitment 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जमादार ग्रेड-II भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस बार 72 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. आवेदन प्रक्रिया 17 अक्टूबर से शुरु हो चुकी है.

By: Preeti Rajput | Published: October 21, 2025 8:52:30 AM IST

Jobs 2025: 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, राजस्थान में इस पद के लिए जल्द करें आवेदन; वरना हाथ से निकल जाएगा मौका!

Rajasthan Jamadar Recruitment 2025: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSMSSB) (Rajasthan Recruitment 2025) ने जमादार ग्रेड-II भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस बार राजस्थान आबकारी विभाग में कुल 72 पदों पर नियुक्ति की जानी है. भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 17 अक्टूबर से शुरु हो चुकी है. इस भर्ती के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 15 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन माध्यम आवेदन कर सकते हैं. जो भी यूवा इस भर्ती के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उन्हें आखिरी तारीख से पहले आवेदन करना होगा. 

12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका 

यह भर्ती जमादार ग्रेड-II भर्ती राजस्थान आबकारी विभाग (Jamadar Grade-II Vacancy Rajasthan) के लिए निकाली गई है. इसमें 64 पद गैर अनुसूचित क्षेत्र और 8 पद अनुसूचित क्षेत्रों के लिए निर्धारित किए गए हैं. इस भर्ती के लिए पहले लिखित परीक्षा पास करनी होगी. उसके बाद फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल पेपर भी शामिल हैं. इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार को 12वीं पास होना आवश्यक है, वो भी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जरुरी है. इसके सात ही कंप्यूटर में O-लेवल या कोई अन्य हाई लेवल सर्टिफिकेट कोर्स भी किया होना चाहिए. COPA, कंप्यूटर में डिग्री/डिप्लोमा भी मान्य होगा. 

आयु सीमा (Age Limit) : आवेदन करने वाले उम्मीदवार को 18 से 40 तक होना चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी. 

शारीरिक मानक (Physical Measure): पुरुष उम्मीदवारों की हाइट 168 सेमी होनी जरुरी है. सीना 81 सेमी होना चाहिए. वहीं महिलाओं के हाइट 152 सेमी और वजन 47.5 किलो ग्राम होना चाहिए. 

सैलरी (Salary) : पे मैट्रिक्स लेवल-05 के तहत सैलरी दी जाएगी. इसके साथ ही मेडिकल और अन्य भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे. 

आवेदन शुल्क (Form Fees): सामान्य और क्रीमीलेयर, अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को 600 रुपये आवेदन देना होगा. नॉन क्रीमीलेयर अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगों को 400 रुपये आवेदन के तौर पर देने होंगे. 

दुनिया की मशहूर खाद्य कंपनी करेगी 16,000 नौकरियों की छंटनी, CEO ने लिया चौंकाने वाला फैसला

कैसे करें आवेदन?

भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा. इसके लिए सबसे पहले RSMSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाना होगा. यहां पर One Time Registration पूरा करना होगा. इसके बाद ही पंजीकरण नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा. फिर आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी भरनी होगी. इसके बाद फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना होगा. आवेदन शुल्क भरने के बाद फॉर्म का प्रिंट आउट जरुर कर लेना चाहिए.

BSF GD Constable भर्ती 2025: सैंकड़ों पदों पर आवेदन आज से शुरू, यहां जानें सभी जरुरी जानकारी

Tags: 12th pass jobseducationhome-hero-pos-4jobsJobs 2025Rajasthan Jamadar Recruitment 2025
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोज़ाना आइस एप्पल खाने से होंगे ये 8 जबरदस्त फायदे!

October 21, 2025

सिर्फ 5 मिनट में बनाएं भाई दूज के लिए स्टाइलिश...

October 21, 2025

स्टीमिंग और बॉइलिंग में क्या है फर्क? जानें कौन सा...

October 21, 2025

बेजान त्वचा से चाहते हैं छुटकारा? इन 5 Food Items...

October 20, 2025

यौन संबंध बनाने से पहले क्या खाने से बढ़ सकता...

October 20, 2025

घिसी-पिटी सेक्स लाइफ बन जाएगी मजेदार, आजमाएं ये 7 टिप्स

October 19, 2025
Jobs 2025: 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, राजस्थान में इस पद के लिए जल्द करें आवेदन; वरना हाथ से निकल जाएगा मौका!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Jobs 2025: 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, राजस्थान में इस पद के लिए जल्द करें आवेदन; वरना हाथ से निकल जाएगा मौका!
Jobs 2025: 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, राजस्थान में इस पद के लिए जल्द करें आवेदन; वरना हाथ से निकल जाएगा मौका!
Jobs 2025: 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, राजस्थान में इस पद के लिए जल्द करें आवेदन; वरना हाथ से निकल जाएगा मौका!
Jobs 2025: 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका, राजस्थान में इस पद के लिए जल्द करें आवेदन; वरना हाथ से निकल जाएगा मौका!