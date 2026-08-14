Rajasthan Police Internship: अगर रखते हैं ये डिग्री, तो राजस्थान पुलिस में काम करने का मौका, ऐसे करें आवेदन

Rajasthan Police Internship Program 2026: लॉ की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए राजस्थान पुलिस ने एक उपयोगी पहल की है. राजस्थान पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 के तहत लॉ स्टूडेंट्स को पुलिस व्यवस्था और आपराधिक न्याय प्रणाली को करीब से समझने का अवसर मिलेगा. यह अनपेड यानी बिना सैलरी वाली इंटर्नशिप है, जिसका उद्देश्य छात्रों को किताबों में पढ़े कानूनी सिद्धांतों को वास्तविक पुलिस कार्यप्रणाली से जोड़ने का अनुभव देना है.

यह कार्यक्रम DGP राजीव कुमार शर्मा के निर्देशों के बाद शुरू किया गया है. खास बात यह है कि इसमें भारत के साथ-साथ विदेशों की मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटीज और संस्थानों में पढ़ने वाले योग्य लॉ स्टूडेंट्स भी हिस्सा ले सकते हैं.

किन विभागों में मिलेगी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग?

इंटर्नशिप के दौरान चयनित छात्रों को राजस्थान पुलिस के महत्वपूर्ण विभागों और शाखाओं में कामकाज समझने का मौका मिल सकता है. इनमें स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG), स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (SCRB), क्राइम ब्रांच और साइबर ब्रांच प्रमुख हैं. इस तरह की ट्रेनिंग छात्रों के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकती है, क्योंकि उन्हें कानून, अपराध अनुसंधान, साइबर क्राइम और पुलिस प्रशासन से जुड़े व्यावहारिक पहलुओं को समझने का अवसर मिलेगा.

कितने समय की होगी इंटर्नशिप?

राजस्थान पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम की न्यूनतम अवधि 45 दिन रखी गई है. जरूरत और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसे अधिकतम 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है. इसलिए जिन छात्रों की अकादमिक रुचि पुलिसिंग, क्रिमिनल लॉ, साइबर लॉ या लीगल रिसर्च में है, उनके लिए यह अनुभव भविष्य में काफी मददगार हो सकता है.

राजस्थान पुलिस इंटर्नशिप 2026 एलिजिबिलिटी

इस प्रोग्राम के लिए कुछ प्रमुख शर्तें निर्धारित की गई हैं. उम्मीदवारों ने 12वीं कक्षा में कम से कम 60 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड हासिल किया होना चाहिए. इसके अलावा, वे अंडरग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट या PhD स्तर पर Law की पढ़ाई कर रहे हों. मान्यता प्राप्त भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं. कानूनी विषयों पर रिसर्च कर रहे PhD स्कॉलर और Law रिसर्चर भी योग्य माने जाएंगे. अच्छी बात यह है कि आवेदन के लिए पहले से किसी तरह का वर्क अनुभव जरूरी नहीं है.

आवेदन और नोटिफिकेशन से जुड़ी जानकारी

उम्मीदवारों को आवेदन केवल आधिकारिक ऑनलाइन माध्यम से करना होगा. फिलहाल उम्र सीमा, जरूरी दस्तावेज, विस्तृत आवेदन प्रक्रिया और अन्य शर्तों से संबंधित पूरी जानकारी वाला आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है. इसलिए इच्छुक छात्रों को राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट और संबंधित आधिकारिक अपडेट पर नजर रखनी चाहिए. नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आवेदन करने से पहले सभी नियम और योग्यता शर्तें ध्यान से पढ़ना जरूरी होगा.

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