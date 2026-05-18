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Rajasthan High Court Driver Result 2026 OUT: राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर रिजल्ट जारी, अब आगे करना होगा ये काम

Rajasthan High Court Driver Result 2026 OUT: राजस्थान हाई कोर्ट ने ड्राइवर और शोफर भर्ती 2026 का परिणाम जारी कर दिया है. उम्मीदवार अब कट-ऑफ और शॉर्टलिस्टेड रोल नंबर देख सकते हैं और अगले चरण की तैयारी करें.

By: Munna Verma | Published: May 18, 2026 11:07:36 AM IST

Rajasthan High Court Driver Result 2026 जारी हो गया है.
Rajasthan High Court Driver Result 2026 जारी हो गया है.


Rajasthan High Court Driver Result 2026 OUT: राजस्थान हाई कोर्ट ने ड्राइवर और शोफर भर्ती परीक्षा 2026 का रिज़ल्ट जारी कर दिया है. इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अब स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम और कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ मार्क्स देख सकते हैं. रिज़ल्ट 17 मई 2026 को जारी किया गया, जिसमें अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की रोल नंबर-वाइज सूची भी शामिल है.

यह भर्ती परीक्षा 26 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी. परीक्षा राजस्थान हाई कोर्ट, RSLSA, जिला न्यायालयों और DLSAs में ड्राइवर और शोफर (Chauffeur) पदों पर भर्ती के लिए आयोजित हुई थी. जिन उम्मीदवारों के रोल नंबर रिज़ल्ट PDF में मौजूद हैं, उन्हें अब जॉब टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के लिए प्रोविजनली चयनित माना जाएगा.

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किन पदों के लिए जारी हुआ रिज़ल्ट?

राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा जारी रिज़ल्ट दो भागों में विभाजित है.

Part-I के तहत जिला न्यायालयों और DLSAs में Driver भर्ती शामिल है.
Part-II में राजस्थान हाई कोर्ट और RSLSA के Chauffeur पद शामिल किए गए हैं.

हाई कोर्ट ने विभिन्न आरक्षित और अनारक्षित श्रेणियों के लिए अलग-अलग कट-ऑफ अंक भी जारी किए हैं.

TSP क्षेत्रों की कट-ऑफ मार्क्स

TSP प्रतापगढ़ क्षेत्र में अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए कट-ऑफ 52 अंक तय की गई, जबकि ST उम्मीदवारों के लिए 48 अंक आवश्यक रहे. वहीं TSP बांसवाड़ा में जनरल कैटेगरी के लिए कट-ऑफ 52 रही. TSP डूंगरपुर में अनारक्षित वर्ग का कट-ऑफ 55 अंक दर्ज किया गया.

Non-TSP Driver भर्ती कट-ऑफ

Non-TSP क्षेत्रों में Driver भर्ती के लिए कट-ऑफ अपेक्षाकृत अधिक रही.

General Category: 78 अंक
SC Category: 75 अंक
ST Category: 72 अंक
OBC/MBC-NCL: 77 अंक

इन कट-ऑफ के आधार पर उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है.

Chauffeur भर्ती 2026 कट-ऑफ डिटेल

Chauffeur पदों के लिए भी राजस्थान हाई कोर्ट ने अलग-अलग श्रेणियों की कट-ऑफ जारी की है.

UR Male: 76 अंक
UR Female: 49 अंक
Ex-Servicemen: 60 अंक
SC Male: 69 अंक
SC Female: 47 अंक
ST Category: 67 अंक
EWS Category: 73 अंक
OBC/MBC-NCL Male: 74 अंक
OBC/MBC-NCL Female: 45 अंक
MBC-NCL: 72 अंक

इन अंकों के आधार पर उम्मीदवारों का चयन आगे की प्रक्रिया के लिए किया जाएगा.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी निर्देश

हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि रिज़ल्ट सुप्रीम कोर्ट के “सौरव यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य” मामले के निर्णय के अनुसार तैयार किया गया है. साथ ही, मॉडल आंसर की पर प्राप्त सभी आपत्तियों को खारिज कर अंतिम उत्तर कुंजी को मान्य माना गया है. अधिकारियों ने यह भी बताया कि जिन OMR शीट्स में एक से अधिक गोले भरे गए थे, व्हाइटनर का इस्तेमाल किया गया था या गलत तरीके से मार्किंग की गई थी, उनका मूल्यांकन नहीं किया गया.

कब होगा Job Test और Interview?

राजस्थान हाई कोर्ट ने बताया है कि Job Test और Personal Interview की तारीखें जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएंगी. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक पोर्टल चेक करते रहें ताकि किसी भी महत्वपूर्ण अपडेट से चूक न हो.

Tags: Rajasthan High Court
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