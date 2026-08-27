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Railway Vacancy: भारतीय रेलवे में नौकरी पाने का शानदार मौका, बिना लिखित परीक्षा होगा चयन, अच्छी मिलेगी सैलरी

Sarkari Naukri Indian Railway Recruitment 2026: ईस्ट कोस्ट रेलवे में नौकरी (Govt Jobs) की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. जो कोई भी यहां आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे दिए गए बातों को गौर से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: August 27, 2026 2:21:05 PM IST

Railway Vacancy Sarkari Naukri 2026: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.
Railway Vacancy Sarkari Naukri 2026: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है.


Indian Railway Recruitment 2026: रेलवे में अप्रेंटिस के तौर पर करियर शुरू करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. ईस्ट कोस्ट रेलवे ने अप्रेंटिस के 1,599 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. 10वीं पास उम्मीदवार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह है कि अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते अपना फॉर्म जमा कर दें.

आवेदन प्रक्रिया 26 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 15 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे. आवेदन ईस्ट कोस्ट रेलवे के आधिकारिक भर्ती पोर्टल eastcoastrail.indianrailways.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा.

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1,599 अप्रेंटिस पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान का उद्देश्य ईस्ट कोस्ट रेलवे के विभिन्न विभागों में अप्रेंटिस पदों को भरना है. चयनित उम्मीदवारों को संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे उन्हें व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का मौका मिलेगा. अप्रेंटिसशिप उन युवाओं के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकती है, जो 10वीं के बाद किसी तकनीकी क्षेत्र में कौशल और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 प्रणाली के तहत 10वीं कक्षा (मैट्रिकुलेशन) पास होना जरूरी है. 10वीं में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए. इसके अलावा संबंधित ट्रेड के लिए निर्धारित शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता की शर्तें भी लागू हो सकती हैं. इसलिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में अपने ट्रेड की पात्रता जरूर जांचनी चाहिए.

उम्र सीमा कितनी है?

15 सितंबर 2026 को उम्मीदवार की उम्र कम से कम 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा.

आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

इस भर्ती के लिए सामान्य रूप से आवेदन शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है. हालांकि SC, ST, PwBD और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से पूरी छूट दी गई है. फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI या इंटरनेट बैंकिंग जैसे ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है. किसी भी अतिरिक्त ट्रांजैक्शन शुल्क का भुगतान उम्मीदवार को स्वयं करना होगा.

ट्रेनिंग के दौरान मिलेगा स्टाइपेंड

अप्रेंटिस के रूप में चयनित उम्मीदवारों को ट्रेनिंग के दौरान रेलवे बोर्ड के मौजूदा नियमों के अनुसार मासिक स्टाइपेंड दिया जाएगा. स्टाइपेंड की दर समय-समय पर जारी सरकारी निर्देशों के अनुसार तय की जाएगी. ध्यान रखें कि ट्रेनिंग के दौरान हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी. चयनित अप्रेंटिस को रहने की व्यवस्था खुद करनी होगी. ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अप्रेंटिसशिप समाप्त कर उम्मीदवार को रिलीज कर दिया जाएगा.

चयन प्रक्रिया कैसी होगी?

इस भर्ती में चयन प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत शर्तें आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई हैं. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले जरूरी दस्तावेज, ट्रेड की पात्रता और चयन से संबंधित सभी निर्देश ध्यान से पढ़ लेने चाहिए.

15 सितंबर तक कर दें आवेदन

East Coast Railway Apprentice Recruitment 2026 में आवेदन की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2026 है. उम्मीदवार अंतिम समय की तकनीकी परेशानी से बचने के लिए पहले ही आवेदन पूरा करें. फॉर्म जमा करने के बाद उसकी रसीद या कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखना भी बेहतर रहेगा.

Tags: indian railwayIndian Railway Recruitmentsarkari naukri
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