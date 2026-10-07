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Railway Vacancy 2026: रेलवे में निकली 2008 पदों पर भर्ती, बिना एग्जाम-इंटरव्यू मिलेगी सरकारी नौकरी

Railway Vacancy 2026: रेलवे की नई भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं. बिना परीक्षा और इंटरव्यू के उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.

By: JP Yadav | Published: October 7, 2026 3:40:18 PM IST

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Railway Vacancy 2026: उत्तर-पूर्व रेलवे (North Eastern Railway) में सरकारी नौकरी पाने का अवसर है. उत्तर पूर्व रेलवे में अप्रेंटिसशिप (RRC NWR Apprentice Recruitment 2026) के 2008 पदों पर भर्ती निकाली गई है. इन पदों पर आवेदन 7 अक्तूबर, 2026 से शुरू हो चुके हैं.  रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC), जयपुर की तरफ से अप्रेंटिसशिप पदों पर भर्ती के आवेदन जारी किया गया है. जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बुधवार (7 अक्तूबर, 2026) से शुरू हो गई है. आवेदन की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2026 है. इस स्टोरी में हम बताएंगे कौन कर सकता है आवेदन, क्या है अंतिम तिथि और कितनी मिलेगी सैलरी?

कौन कर सकेंगे आवेदन 

अप्रेंटिसशिप (RRC NWR Apprentice Recruitment 2026) के 2008 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की पहली शर्त 10वीं कक्षा पास है, साथ ही ITI उत्तीर्ण होना भी जरूरी है. इसके साथ ही आवेदनकर्ता की 6 नवंबर 2026 की न्यूनतम उम्र 15 वर्ष होनी चाहिए, जबकि अधिकतम आयु 24 साल से अधिक ना हो. आरक्षित श्रेणी से आने वाले अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी. 

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डिवीजन रिक्त पदों की संख्या
डिवीजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस जयपुर 580
डिवीजनल रेलवे मैनेजर बीकानेर 524
डिवीजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस अजमेर 500
डिवीजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस जोधपुर 134
बीटीसी कैरिज अजमेर 101
बीटीसी लोको अजमेर 69
कैरिज वर्क शॉप जोधपुर 67
कैरिज वर्क शॉप बीकानेर 33
कुल 2008

कैसे करें आवेदन?

उत्तर पूर्व रेलवे में अप्रेंटिसशिप (RRC NWR Apprentice Recruitment 2026) के 2008 पदों पर भर्ती आवेदन करना बेहद आसान है. ऑफिशियल वेबसाइट rrcjaipur.in पर जाकर आवेदन पत्र ऑनलाइन माध्यम से भरा जा सकता है. ध्यान देने की बात यह है कि भर्ती के लिए ऑफलाइन या अन्य किसी भी प्रकार से आवेदन फॉर्म स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

फॉर्म के लिए कितनी देने होगी फीस

आवेदनकर्ताओं को  फॉर्म भरने के साथ फीस भी जमा करनी होगी. अन्य सभी वर्गों से आने वाले उम्मीदवारों को 100 रुपये फीस जमा करनी होगी, जबकि आरक्षित वर्ग यानी एससी/ एसटी और पीडब्ल्यूबीडी वर्ग से आने वाले उम्मीदवार निशुल्क आवेदन कर सकते हैं. इसका मतलब आवेदन के लिए फीस के लिए एक भी पैसा नहीं देना होगा. 

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Tags: railway vacancy
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