Railway Bharti: रेलवे में नौकरी पाने का शानदार अवसर, आवेदन करने के बचे हैं चंद दिन, ग्रेजुएट करें अप्लाई

RRB Section Controller Recruitment 2026: रेलवे में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर है. रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की Section Controller Recruitment 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज, 14 अगस्त 2026 को रात 11:59 बजे समाप्त हो रही है. इस भर्ती अभियान के जरिए CEN 03/2026 के तहत अलग-अलग रेलवे जोन में कुल 119 सेक्शन कंट्रोल सेक्शन कंट्रोलर पद भरे जाएंगे.

जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, उन्हें अंतिम समय का इंतजार नहीं करना चाहिए. आवेदन पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को RRB की आधिकारिक आवेदन वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाना होगा. हालांकि, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख 16 अगस्त 2026 निर्धारित है.

कब शुरू हुआ था आवेदन?

RRB ने Section Controller भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई 2026 को शुरू की थी. अब आवेदन विंडो बंद होने में ज्यादा समय नहीं बचा है. उम्मीदवारों को फॉर्म भरने के साथ-साथ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने और आवेदन की सभी जानकारियां ध्यान से जांचने की सलाह दी जाती है.

RRB Section Controller Eligibility: कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का भारत का नागरिक होना जरूरी है. शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में Bachelor’s Degree रखने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. आयु सीमा 20 से 33 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी.

इसके अलावा, इस पद के लिए उम्मीदवारों को निर्धारित A-2 Medical Fitness Standard पूरा करना होगा. चयन प्रक्रिया में जरूरी दृष्टि संबंधी मानकों के तहत कलर विजन, बाइनोक्युलर विजन, नाइट विजन और मायोपिक विजन की जांच भी शामिल है.

119 पदों का कैटेगरी-वाइज विवरण

RRB Section Controller भर्ती में कुल 119 रिक्तियां हैं. इनमें 50 पद UR, 29 OBC, 19 SC, 12 ST और 9 EWS वर्ग के लिए निर्धारित हैं.

Application Fee कितनी है?

General, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है. CBT में शामिल होने के बाद नियमों के अनुसार 400 रुपये वापस किए जाएंगे. वहीं SC, ST और PwD उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपये है.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

अंतिम समय में वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक होने से तकनीकी परेशानी आ सकती है. इसलिए योग्य उम्मीदवार आज ही आवेदन पूरा करें और फीस भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी करें. आवेदन जमा करने के बाद उसका confirmation और payment record सुरक्षित रखना भी न भूलें.