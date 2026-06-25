Railway RRB Vacancy: रेलवे में नौकरी की है तलाश, तो यहां मिलेगा बढ़िया मौका, इस दिन से शुरू हो रहा आवेदन

Railway RRB Section Controller Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2026 के लिए शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया है. यह भर्ती विज्ञापन संख्या CEN 03/2026 के तहत आयोजित की जाएगी. जारी सूचना के अनुसार देशभर के योग्य उम्मीदवार रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के कुल 119 पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे.

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 जुलाई 2026 से शुरू होने की संभावना है, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 14 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है. ऐसे में इच्छुक उम्मीदवारों को अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए.

RRB सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2026: महत्वपूर्ण तिथियां

रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी शॉर्ट नोटिस के अनुसार प्रमुख तिथियां इस प्रकार हैं:

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 15 जुलाई 2026

आवेदन की अंतिम तिथि: 14 अगस्त 2026 (संभावित)

विज्ञापन संख्या: CEN 03/2026

कुल रिक्तियां: 119 पद

हालांकि विस्तृत अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीदवारों को शॉर्ट नोटिस के आधार पर भर्ती से जुड़ी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा दी गई है.

कौन कर सकता है आवेदन?

RRB सेक्शन कंट्रोलर भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को कुछ बुनियादी पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा.

शैक्षिक योग्यता- इस पद के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक (Graduation) पास होना आवश्यक है. यानी आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी भी स्ट्रीम के ग्रेजुएट उम्मीदवार आवेदन के पात्र हो सकते हैं.

फॉर्म भरने के लिए जरूरी आयु सीमा

शॉर्ट नोटिस के अनुसार उम्मीदवारों की आयु सीमा निम्नानुसार निर्धारित की गई है:

आवेदन करने की न्यूनतम आयु: 20 वर्ष

आवेदन करने की अधिकतम आयु: 33 वर्ष

इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी. भर्ती प्रक्रिया के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की अतिरिक्त छूट का भी प्रावधान बताया गया है.

विस्तृत नोटिफिकेशन का इंतजार

फिलहाल रेलवे भर्ती बोर्ड ने केवल शॉर्ट नोटिस जारी किया है. विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, आवेदन शुल्क, वेतनमान और अन्य महत्वपूर्ण नियमों की पूरी जानकारी मिलेगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक अधिसूचना जारी होने तक रेलवे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर नजर बनाए रखें.

क्यों खास है यह भर्ती?

रेलवे देश के सबसे बड़े सरकारी नियोक्ताओं में से एक है. सेक्शन कंट्रोलर का पद रेलवे संचालन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ऐसे में यह भर्ती उन युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर साबित हो सकती है जो स्थाई सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें…

DRDO Vacancy: बिना लिखित परीक्षा पानी है नौकरी, तो DRDO में जल्द करें आवेदन, बस चाहिए ये योग्यता

NCERT Emergency Chapter: 50 साल बाद सिलेबस में इमरजेंसी की एंट्री, छात्रों को मिलेगा इतिहास का नया नजरिया