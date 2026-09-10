Railway RRB Vacancy: रेलवे में नौकरी पाने का शानदार अवसर, निकली है बंपर वैकेंसी, इस दिन से आवेदन शुरू

RRB Paramedical Recruitment 2026: रेलवे में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे मेडिकल और पैरामेडिकल क्षेत्र के उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन (CEN) नंबर 05/2026 के तहत विभिन्न पैरामेडिकल कैटेगरी में भर्ती के लिए शुरुआती नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए करीब 560 पदों को भरे जाने की जानकारी दी गई है.

योग्य उम्मीदवार इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन rrbapply.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. हालांकि, पोस्ट-वाइज वैकेंसी, शैक्षणिक योग्यता, उम्र में छूट और अन्य जरूरी शर्तों की पूरी जानकारी विस्तृत CEN 05/2026 जारी होने के बाद स्पष्ट होगी.

RRB Paramedical Recruitment 2026: इन पदों पर होगी भर्ती

RRB पैरामेडिकल भर्ती के तहत नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, लैब असिस्टेंट, ECG टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर और डायलिसिस टेक्नीशियन समेत कई पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. कुल रिक्तियों की संख्या 560 बताई गई है. पदों की संख्या और प्रत्येक पद के लिए निर्धारित योग्यता की विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध कराई जाएगी.

RRB पैरामेडिकल भर्ती 2026: जरूरी तारीखें

शुरुआती जानकारी के मुताबिक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 सितंबर 2026 से शुरू होने की संभावना है. उम्मीदवार 14 अक्टूबर 2026 रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकेंगे. ये तारीखें संभावित हैं और विस्तृत नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इनमें बदलाव संभव है.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित पद के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा. अलग-अलग पैरामेडिकल पदों के लिए योग्यता अलग हो सकती है. इसलिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को विस्तृत CEN 05/2026 जरूर पढ़ना चाहिए.

RRB Paramedical Recruitment 2026 के लिए Age Limit

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष होनी चाहिए. आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिल सकती है.

आवेदन शुल्क कितना है?

UR, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित है. CBT में शामिल होने पर निर्धारित शर्तों के अनुसार 400 रुपये वापस किए जाएंगे. वहीं, SC, ST, Ex-Servicemen, PwBD, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और EBC उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपये है. CBT में उपस्थित होने पर यह शुल्क भी नियमानुसार वापस किया जाएगा. शुल्क का भुगतान नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या UPI के जरिए किया जा सकता है.

RRB पैरामेडिकल भर्ती का चयन कैसे होगा?

उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT), डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) और मेडिकल एग्जामिनेशन (ME) के आधार पर किया जाएगा. चयन प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न की विस्तृत जानकारी आधिकारिक CEN में दी जाएगी.

RRB Paramedical Recruitment 2026 के लिए ऐसे करें आवेदन

आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवार संबंधित RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर CEN 05/2026 सेक्शन में उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन लिंक पर क्लिक कर सकते हैं. इसके बाद रजिस्ट्रेशन करें, व्यक्तिगत एवं शैक्षणिक जानकारी भरें, जरूरी दस्तावेज और फोटो अपलोड करें तथा निर्धारित शुल्क जमा करके फॉर्म सबमिट करें. आवेदन पूरा होने के बाद उसका प्रिंटआउट या डिजिटल कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखना बेहतर होगा.