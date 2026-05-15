RRB ALP Vacancy: रेलवे इंजन चलाने का रखते हैं शौक, तो आपके लिए है यह बेहतरीन मौका, आज से आवेदन शुरू

RRB ALP Recruitment 2026: RRB ALP भर्ती 2026 उन युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर है, जो भारतीय रेलवे में स्थायी और सम्मानजनक नौकरी (Sarkari Naukri) की तलाश कर रहे हैं. सही तैयारी और समय पर आवेदन करके उम्मीदवार इस सुनहरे मौके का लाभ उठा सकते हैं. इसके लिए रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज यानी 15 मई, 2026 से शुरू कर दी है. इस भर्ती का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. यह अवसर भारतीय रेलवे में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए एक बड़ा मौका माना जा रहा है.

इस भर्ती अभियान के तहत कुल 11,127 रिक्त पदों को भरा जाएगा, जिससे देशभर के योग्य उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन मोड में रखी गई है.

आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां

RRB ALP 2026 भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जून, 2026 निर्धारित की गई है. वहीं, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 16 जून, 2026 है. इसके बाद 17 जून से 26 जून, 2026 तक उम्मीदवारों को अपने आवेदन में सुधार (Correction Window) करने का अवसर मिलेगा. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय सीमा का ध्यान रखते हुए आवेदन प्रक्रिया पूरी करें ताकि किसी भी प्रकार की गलती या देरी से बचा जा सके.

योग्यता मानदंड (Eligibility Criteria)

इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का कम से कम मैट्रिकुलेशन या SSLC पास होना आवश्यक है. इसके साथ ही उम्मीदवार की आयु 18 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए. सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट भी प्रदान की जाएगी. उम्मीदवारों को आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है.

आवेदन शुल्क की जानकारी

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है. हालांकि, इसमें से 400 रुपये की राशि CBT-1 परीक्षा में उपस्थित होने के बाद बैंक शुल्क काटकर वापस कर दी जाएगी. वहीं, SC, ST, पूर्व सैनिक, महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC) के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपये है, जो CBT में शामिल होने के बाद नियम अनुसार वापस किया जाएगा. शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम जैसे UPI, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ही किया जा सकता है.

चयन प्रक्रिया (Selection Process)

RRB ALP भर्ती 2026 की चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी. इसमें सबसे पहले CBT-1 और फिर CBT-2 परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसके बाद योग्य उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट (CBAT) देना होगा. अंतिम चरण में दस्तावेज़ सत्यापन (DV) और मेडिकल परीक्षा (ME) शामिल है. इन सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले उम्मीदवारों को अंतिम चयन सूची में शामिल किया जाएगा.

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ऐसे करें आवेदन

RRB ALP की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं.

RRB ALP 2026 रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करें.

आवश्यक विवरण भरकर रजिस्ट्रेशन पूरा करें.

आवेदन फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें.

शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें.

फॉर्म सबमिट कर कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें.