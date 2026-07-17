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Railway Vacancy: रेलवे में बिना परीक्षा पानी है नौकरी, तो करना होगा ये काम, बेहतरीन मिलेगी सैलरी

Sarkari Naukri Railway Recruitment 2026-27: भारतीय रेलवे में नौकरी (Govt Jobs) की चाहत रखने वालों के लिए अच्छी खबर है. इन पदों पर आवेदन करने से पहले दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: July 17, 2026 7:33:34 AM IST

Railway Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.
Railway Recruitment 2026 Sarkari Naukri: आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है.


Railway Recruitment 2026-27: रेलवे में नौकरी (Sarkari Naukri) करने का सपना देखने वाले खिलाड़ियों के लिए शानदार अवसर सामने आया है. Central Railway Sports Quota Recruitment 2026-27 के तहत स्पोर्ट्स कोटे से विभिन्न लेवल के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार सेंट्रल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट rrccr.com के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 14 अगस्त 2026 इसकी अंतिम तिथि निर्धारित की गई है. ऐसे में योग्य उम्मीदवारों को समय रहते आवेदन पूरा कर लेना चाहिए.

यह भर्ती स्पोर्ट्स कोटे के तहत लेवल 5/4, लेवल 3/2 और लेवल 1 के पदों के लिए आयोजित की जा रही है. अलग-अलग लेवल के लिए शैक्षिक योग्यता भी अलग तय की गई है. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपनी पात्रता अवश्य जांच लेनी चाहिए.

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क्या है शैक्षिक योग्यता

लेवल 5/4:- उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक (Graduation) की डिग्री होना आवश्यक है.

लेवल 3/2:- इन पदों के लिए अभ्यर्थी का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए. इसके अलावा मैट्रिकुलेशन के साथ एक्ट अप्रेंटिसशिप कोर्स या NCVT/SCVT से मान्यता प्राप्त ITI प्रमाणपत्र रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं.

लेवल 1:- लेवल 1 पदों के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना अनिवार्य है. इसके साथ ITI या NCVT द्वारा जारी नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट रखने वाले अभ्यर्थी भी योग्य होंगे.

फॉर्म भरने की आयु सीमा

भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 1 जुलाई 2027 तक 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का जन्म 1 जनवरी 2002 से 1 जनवरी 2009 (दोनों तिथियां शामिल) के बीच होना चाहिए. इससे पहले या बाद में जन्मे उम्मीदवार आवेदन के योग्य नहीं होंगे.

आवेदन करने के लिए देना होगा शुल्क

सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये निर्धारित किया गया है. वहीं SC, ST, पूर्व सैनिक, महिला, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EBC) के उम्मीदवारों को 250 रुपये शुल्क देना होगा. शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या अन्य ऑनलाइन माध्यमों से किया जा सकता है. ऑनलाइन भुगतान से जुड़े अतिरिक्त ट्रांजैक्शन शुल्क का भुगतान उम्मीदवारों को स्वयं करना होगा.

चयन प्रक्रिया कैसे होगी?

भर्ती प्रक्रिया में सबसे पहले योग्य उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) और स्पोर्ट्स ट्रायल के लिए बुलाया जाएगा. ट्रायल के दौरान उम्मीदवारों की खेल क्षमता, शारीरिक फिटनेस और कोच के मूल्यांकन के आधार पर 40 अंकों में से कम से कम 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा. जो उम्मीदवार ट्रायल में फिट घोषित होंगे, केवल उन्हीं का अगले चरण के लिए मूल्यांकन किया जाएगा. ट्रायल में अनफिट पाए गए उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे.

आवेदन से पहले रखें इन बातों का ध्यान

आवेदन फॉर्म भरने से पहले उम्मीदवार अपने सभी शैक्षिक प्रमाणपत्र, खेल उपलब्धियों से संबंधित दस्तावेज़ और आवश्यक प्रमाणपत्र तैयार रखें. आवेदन फॉर्म जमा करने से पहले सभी जानकारियों की अच्छी तरह जांच कर लें ताकि किसी प्रकार की त्रुटि के कारण आवेदन निरस्त न हो.

Tags: indian railwayRailway Recruitmentsarkari naukri
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