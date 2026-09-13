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Railway Vacancy: रेलवे में नौकरी पाने की है चाहत, तो आज ही भर दें ये फॉर्म, वरना हाथ से निकल जाएगा मौका

Sarkari Naukri RRB JE Recruitment 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) में नौकरी (Govt Jobs) पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका है. जो कोई भी यहां अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं और करने का मन है, तो दिए गए बातों को ध्यान से जरूर पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 13, 2026 12:35:45 PM IST

Railway Recruitment 2026 Sarkari Naukri RRB JE job fill out this form today rrbapply.gov.in
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RRB JE Recruitment 2026: रेलवे में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अहम खबर है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) की CEN 04/2026 Junior Engineer (JE) भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 13 सितंबर 2026 को समाप्त हो जाएगी. ऐसे उम्मीदवार जो योग्यता रखते हैं लेकिन अब तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन पूरा कर लेना चाहिए. इन पदों पर आवेदन करने की आज अंतिम तिथि है.

इस भर्ती अभियान के जरिए जूनियर इंजीनियर (JE) और डिपो मटीरियल सुपरिटेंडेंट (DMS) समेत कुल 3,993 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. संबंधित विषय में तीन वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार निर्धारित योग्यता पूरी होने पर आवेदन कर सकते हैं.

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RRB JE 2026: जरूरी तारीखें

RRB JE भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 14 अगस्त 2026 से शुरू हुए थे. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 13 सितंबर है, जबकि परीक्षा शुल्क का भुगतान 15 सितंबर तक किया जा सकेगा. आवेदन में किसी तरह की गलती होने पर उम्मीदवार 16 सितंबर से 25 सितंबर 2026 के बीच करेक्शन कर सकेंगे. JE परीक्षा की तारीख फिलहाल घोषित नहीं की गई है. परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड की जानकारी भी दी जाएगी.

आवेदन शुरू होने की तारीख: 14 अगस्त 2026
आवेदन की अंतिम तारीख: 13 सितंबर 2026
फीस जमा करने की अंतिम तारीख: 15 सितंबर 2026
करेक्शन विंडो: 16 से 25 सितंबर 2026
परीक्षा की तारीख: बाद में घोषित होगी

उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की उम्र 1 जनवरी 2027 को 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा.

3,993 पदों का कैटेगरी वाइज बंटवारा

कुल रिक्तियों में 1,699 पद अनरिजर्व्ड, 913 OBC, 394 EWS, 624 SC और 363 ST उम्मीदवारों के लिए निर्धारित हैं. RRB के अनुसार सबसे ज्यादा रिक्तियां कोलकाता में 457, मुंबई में 411 और चेन्नई में 362 हैं. गुवाहाटी में 329, प्रयागराज में 340 और बेंगलुरु में 298 पद उपलब्ध हैं.

RRB JE आवेदन शुल्क

जनरल, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये है. वहीं SC, ST, PwBD और सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपये निर्धारित किया गया है. Stage-I परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को नियमों के अनुसार शुल्क का एक हिस्सा वापस किया जाएगा. 500 रुपये शुल्क देने वालों को 400 रुपये और 250 रुपये शुल्क वाले योग्य उम्मीदवारों को लागू शर्तों के तहत पूरी राशि वापस मिलेगी.

यहां देखें अप्लाई करने का लिंक और नोटिफिकेशन

RRB JE Recruitment 2026 के लिए आवेदन करने का लिंक
RRB JE Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

RRB JE 2026 के लिए ऐसे करें आवेदन

उम्मीदवारों को RRB के आधिकारिक आवेदन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद व्यक्तिगत और शैक्षणिक विवरण भरकर फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे. फॉर्म का प्रीव्यू जांचने के बाद शुल्क का भुगतान कर आवेदन सबमिट करें. अंत में फाइनल आवेदन की कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रखना न भूलें. आखिरी समय की तकनीकी परेशानी से बचने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन प्रक्रिया जल्द पूरी करने की सलाह दी जाती है.

Tags: RRB JERRB JE Recruitment 2026sarkari naukri
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