Railway Vacancy: रेलवे में बिना लिखित परीक्षा नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, 10वीं पास करें आवेदन, अच्छी होगी सैलरी

RRC NCR Apprentice Recruitment 2026: रेलवे में अप्रेंटिस के तौर पर करियर शुरू करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे (RRC NCR) ने एक्ट अप्रेंटिस भर्ती 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी है. इस भर्ती अभियान के जरिए 1,853 अप्रेंटिस पदों को भरा जाएगा. आवेदन प्रक्रिया Apprentices Act, 1961 के तहत प्रशिक्षण वर्ष 2026-27 के लिए आयोजित की जा रही है.

नए ट्रेड शामिल किए जाने के बाद उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है. अब इच्छुक अभ्यर्थी 31 अगस्त 2026 रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

किन जगहों पर होगी भर्ती?

RRC NCR की इस भर्ती में प्रयागराज और आगरा डिवीजन के साथ झांसी डिवीजन तथा झांसी वर्कशॉप के पद शामिल हैं. उम्मीदवारों को आवेदन करते समय उपलब्ध ट्रेड और संबंधित यूनिट की जानकारी ध्यान से जांचनी चाहिए. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 जुलाई 2026 से शुरू हुई थी. इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित समय सीमा के भीतर आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन पूरा कर सकते हैं.

RRC NCR Apprentice 2026: आवेदन शुल्क

आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार निर्धारित किया गया है:

General/OBC/EWS उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क: 100 रुपये

SC/ST के लिए शुल्क: कोई आवेदन शुल्क नहीं

शुल्क का भुगतान आवेदन प्रक्रिया के दौरान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है.

कौन कर सकता है आवेदन?

इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का 10वीं कक्षा यानी मैट्रिकुलेशन में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होना जरूरी है. इसके अलावा संबंधित ट्रेड में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से NCVT/SCVT ITI Certificate होना चाहिए. यानी आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी 10वीं और ITI की योग्यता संबंधित ट्रेड की आवश्यकताओं से मेल खाती है.

RRC NCR Apprentice के लिए एज लिमिट

अप्रेंटिस पदों के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष और अधिकतम आयु 24 वर्ष निर्धारित है. आरक्षित वर्गों को नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट मिलेगी.

SC/ST: 5 वर्ष

OBC: 3 वर्ष

PwBD: 10 वर्ष

आयु की गणना संबंधित कट-ऑफ तारीख के आधार पर की जाएगी, इसलिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई शर्तों को जरूर देखना चाहिए.

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चयन प्रक्रिया में क्या होगा?

अप्रेंटिस भर्ती में चयन प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत शर्तें आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई हैं. उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले चयन का आधार, मेरिट तैयार करने के नियम और दस्तावेज संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान से पढ़ना चाहिए.

आवेदन से पहले जरूर जांचें ये बातें

RRC NCR Apprentice Recruitment 2026 में आवेदन की बढ़ी हुई अंतिम तारीख 31 अगस्त 2026, रात 11:59 बजे है. उम्मीदवारों को अंतिम समय की तकनीकी परेशानी से बचने के लिए जल्द आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है. फॉर्म जमा करने से पहले नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, ITI ट्रेड और अन्य जानकारी अच्छी तरह जांच लें. साथ ही आवेदन की रसीद या अंतिम फॉर्म की कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.