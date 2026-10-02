Railway Bharti: परीक्षा की टेंशन छोड़िए! रेलवे में 10वीं-ITI पास के लिए निकली बंपर वैकेंसी, ऐसे होगा चयन

NWR Apprentice Recruitment 2026: रेलवे में अप्रेंटिस के तौर पर करियर शुरू करने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे (NWR) ने अप्रेंटिस के 2008 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया की घोषणा की है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार निर्धारित तारीख से NWR की आधिकारिक वेबसाइट rrcjaipur.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 7 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जबकि आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 6 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले पात्रता और अन्य शर्तों को ध्यान से पढ़ लें.

NWR Apprentice Vacancy 2026: कितने पद?

इस भर्ती अभियान के जरिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के विभिन्न डिवीजन और यूनिट में कुल 2008 अप्रेंटिस पद भरे जाएंगे. पदों और ट्रेड से संबंधित विस्तृत जानकारी आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन में उपलब्ध होगी.

शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए?

अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना जरूरी है. 10+2 परीक्षा प्रणाली के तहत 10वीं में उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए. अंकों को राउंड ऑफ करके पात्रता पूरी नहीं मानी जाएगी. इसके साथ ही उम्मीदवार के पास संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT द्वारा जारी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए.

आवेदन शुल्क कितना है?

सामान्य तौर पर आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है. हालांकि, SC, ST, PwBD और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क से छूट दी गई है. शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए किया जा सकता है. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से जुड़े शुल्क का भुगतान उम्मीदवार को स्वयं करना होगा.

क्या है उम्र सीमा

उम्मीदवार की आयु 6 नवंबर 2026 को कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए. इस तारीख तक अधिकतम आयु सीमा 24 वर्ष निर्धारित है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिल सकती है.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

NWR Apprentice Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

NWR Apprentice Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

कैसे होगा चयन?

NWR Apprentice Recruitment में उम्मीदवारों का चयन मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा. मेरिट तैयार करते समय 10वीं कक्षा और संबंधित ट्रेड में ITI के अंकों को आधार बनाया जाएगा. उम्मीदवार के मैट्रिक और ITI में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का साधारण औसत निकालकर मेरिट तैयार की जाएगी. अंतिम पैनल डिवीजन/यूनिट, ट्रेड और संबंधित कम्युनिटी के आधार पर तैयार होगा.

NWR Apprentice Recruitment 2026 में ऐसे करें आवेदन

ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवारों को NWR की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां Apprentice Recruitment 2026 के लिंक पर क्लिक करके पहले रजिस्ट्रेशन पूरा करें. इसके बाद आवेदन फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें और आवश्यक विवरण दर्ज करें. यदि लागू हो तो आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म सबमिट करें. आवेदन सफलतापूर्वक जमा होने के बाद कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके उसका प्रिंट या डिजिटल कॉपी सुरक्षित रख लें.

रेलवे में अप्रेंटिसशिप युवाओं को संबंधित ट्रेड में व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का अवसर देती है. इसलिए योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन में दी गई सभी शर्तों की जांच जरूर करें.