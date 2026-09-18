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Railway Vacancy: रेलवे में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, बस चाहिए ये योग्यता, अच्छी है मंथली सैलरी

Sarkari Naukri East Central Railway Recruitment 2026: ईस्ट सेंट्रल रेलवे (ECR) में नौकरी (Govt Jobs) पाने का मन बना रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका है. अप्लाई करने से पहले नीचे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

By: Munna Verma | Published: September 18, 2026 11:35:21 PM IST

Railway Recruitment 2026 Sarkari Naukri: रेलवे में नौकरी पाने का एक अच्छा मौका है.
Railway Recruitment 2026 Sarkari Naukri: रेलवे में नौकरी पाने का एक अच्छा मौका है.


East Central Railway Recruitment 2026: रेलवे में सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. ईस्ट सेंट्रल रेलवे (ECR) ने असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) समेत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है. इस भर्ती के तहत कुल 1465 पदों को भरा जाएगा. इच्छुक उम्मीदवार ईस्ट सेंट्रल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट ecr.indianrailways.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

यह भर्ती General Departmental Competitive Examination (GDCE) के माध्यम से आयोजित की जाएगी. आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को सलाह है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और आवेदन से पहले भर्ती से जुड़ी सभी शर्तों को ध्यान से जांच लें.

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ECR Vacancy 2026: 1465 पदों पर भर्ती

ईस्ट सेंट्रल रेलवे की इस भर्ती में असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) और अन्य पदों को शामिल किया गया है. रेलवे की नौकरी में रुचि रखने वाले योग्य उम्मीदवार इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं. पदों, विभाग और पात्रता से जुड़ी विस्तृत जानकारी आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन में देखी जा सकती है.

East Central Railway Recruitment 2026: कितनी है उम्र सीमा?

उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा उनकी श्रेणी के अनुसार निर्धारित की गई है.

UR उम्मीदवार: अधिकतम 42 वर्ष
OBC उम्मीदवार: अधिकतम 45 वर्ष
SC/ST उम्मीदवार: अधिकतम 47 वर्ष

उम्र की गणना और अन्य पात्रता शर्तों के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक नोटिफिकेशन देखना चाहिए.

कैसे होगा चयन?

ECR भर्ती में उम्मीदवारों का चयन निर्धारित परीक्षा प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा. सबसे पहले एक चरण का कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) होगा. इसके बाद संबंधित पद के अनुसार Computer Based Aptitude Test (CBAT) या Computer Based Typing Skill Test (CBTST) आयोजित किया जा सकता है. पूरी चयन प्रक्रिया में CBT, जहां लागू हो वहां CBAT/CBTST, Document Verification (DV) और Medical Examination शामिल होंगे.

CBT में कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा के लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा. उम्मीदवारों को परीक्षा में प्रदर्शन के साथ-साथ संबंधित पद की अन्य निर्धारित शर्तों को भी पूरा करना होगा.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

East Central Railway Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक
East Central Railway Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

ECR Recruitment 2026: ऐसे करें आवेदन

ईस्ट सेंट्रल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट ecr.indianrailways.gov.in पर जाएं.
भर्ती से संबंधित Registration/Application Link खोलें.
मांगी गई जानकारी दर्ज करके अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करें.
लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें.
आवश्यक दस्तावेज और अन्य जानकारी निर्धारित तरीके से जमा करें.
यदि आवेदन शुल्क लागू है तो उसका भुगतान करें.
फॉर्म को ध्यान से जांचकर Submit करें.
आवेदन का Confirmation Page डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें.

उम्मीदवारों को भविष्य की जरूरत के लिए आवेदन पत्र की कॉपी अपने पास रखने की सलाह दी जाती है. भर्ती परीक्षा की तारीख और अन्य अपडेट ईस्ट सेंट्रल रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे.

Tags: East Central Railwayindian railwayRailway Recruitment 2026sarkari naukri
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