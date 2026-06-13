Railway Bharti Exam: रेलवे भर्ती परीक्षा में होने जा रहा है बदलाव, अब ऐसे आयोजन होगा एग्जाम, जानें पूरा मामला

Railway Recruitment Exam: भारतीय रेलवे भर्ती प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी, तेज और तकनीक-संचालित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) की चयन प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आधुनिक तकनीक के व्यापक उपयोग और उम्मीदवारों के साथ बेहतर संवाद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

उच्च स्तरीय बैठक में मंत्री ने स्पष्ट किया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और भरोसा बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों तक सही और समय पर जानकारी पहुंचाना जरूरी है ताकि किसी भी तरह की अफवाह या गलत सूचना को तुरंत रोका जा सके.

उम्मीदवारों के साथ बेहतर संवाद पर जोर

समीक्षा बैठक के दौरान रेलवे भर्ती बोर्डों को निर्देश दिया गया कि वे उम्मीदवारों और अन्य संबंधित पक्षों के साथ संचार व्यवस्था को और मजबूत करें. मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर फैलने वाली गलत जानकारियों का त्वरित खंडन किया जाना चाहिए ताकि अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति न बने. उनका मानना है कि पारदर्शी संवाद भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

कंप्यूटर और टैबलेट आधारित परीक्षाओं को मिलेगा बढ़ावा

रेल मंत्रालय अब भर्ती परीक्षाओं को अधिक तकनीक आधारित बनाने पर काम कर रहा है. बैठक में विभागीय परीक्षाओं को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में बदलने की प्रगति की समीक्षा की गई. इसके साथ ही जहां संभव होगा, वहां टैबलेट आधारित परीक्षाएं भी शुरू करने की योजना पर जोर दिया गया. इससे परीक्षा प्रक्रिया तेज, सुविधाजनक और उम्मीदवारों के लिए अधिक अनुकूल बन सकेगी.

भर्ती कैलेंडर से बढ़ी पारदर्शिता

रेल मंत्री ने वार्षिक भर्ती कैलेंडर और तिमाही रिक्तियों की घोषणा की सराहना की. उनके अनुसार, इस व्यवस्था से उम्मीदवारों को परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया की स्पष्ट जानकारी पहले से मिल जाती है, जिससे वे अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर पाते हैं. कैलेंडर आधारित भर्ती प्रणाली ने रेलवे नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले लाखों युवाओं को योजना बनाने में काफी मदद की है.

बहुभाषी परीक्षा से बढ़ी पहुंच

रेलवे भर्ती परीक्षाएं देशभर के विभिन्न शहरों में कई शिफ्टों और कई भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं. इस पहल का उद्देश्य विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से आने वाले उम्मीदवारों को समान अवसर प्रदान करना है. बहुभाषी परीक्षा प्रणाली ने भाषा संबंधी बाधाओं को कम किया है और भर्ती प्रक्रिया को अधिक समावेशी बनाया है.

43 हजार से अधिक उम्मीदवारों को मिला रोजगार

रेल मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में रेलवे ने 43,781 उम्मीदवारों की भर्ती पूरी की. इनमें असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, पैरामेडिकल स्टाफ, सब-इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल जैसे विभिन्न पद शामिल हैं. मंत्रालय का कहना है कि बड़े पैमाने पर होने वाली रेलवे भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता, पारदर्शिता और तकनीकी दक्षता बनाए रखने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं.