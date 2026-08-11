Railway ICF Bharti: रेलवे कोच फैक्ट्री में निकली है बंपर वैकेंसी, बिना लिखित परीक्षा होगा चयन, शानदार मिलेगी सैलरी

ICF Apprentice Recruitment 2026: रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF), चेन्नई ने 2026-27 ट्रेनिंग सेशन के लिए एक्ट अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती अभियान के तहत अलग-अलग ट्रेड्स में कुल 1,010 अप्रेंटिस पद भरे जाएंगे. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार ICF के आधिकारिक पोर्टल icf.indianrailways.gov.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं.

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 8 अगस्त 2026 से शुरू हो चुकी है. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 7 सितंबर 2026 शाम 5:30 बजे निर्धारित की गई है. जो कोई भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए बातों को ध्यान से पढ़ें.

ICF Apprentice Vacancy 2026: कितने पदों पर भर्ती?

इस भर्ती में फ्रेशर्स और Ex-ITI उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग रिक्तियां रखी गई हैं. कुल 1,010 पदों में 330 पद फ्रेशर्स और 680 पद Ex-ITI उम्मीदवारों के लिए हैं. भर्ती के तहत कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मशीनिस्ट, पेंटर, वेल्डर और रेडियोलॉजिस्ट समेत विभिन्न ट्रेड्स में प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा.

ICF Act Apprentice 2026: जरूरी योग्यता

अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ 10वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा पास की होनी चाहिए. Ex-ITI उम्मीदवारों के पास संबंधित ट्रेड में NCVT या SCVT से मान्यता प्राप्त ITI सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है. हालांकि, ट्रेड के अनुसार योग्यता में अंतर हो सकता है, इसलिए आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन देखना जरूरी है.

ICF Apprentice Recruitment: आयु सीमा

ITI उम्मीदवारों की आयु 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए. वहीं गैर-ITI उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष निर्धारित है. आयु की गणना और आरक्षित वर्गों को मिलने वाली छूट के लिए आधिकारिक विज्ञापन की शर्तें लागू होंगी.

ICF Apprentice 2026: ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

उम्मीदवार सबसे पहले ICF के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं और Recruitment सेक्शन में Apprentice Recruitment 2026-27 लिंक तलाशें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन पूरा करके व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी दर्ज करें. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बाद, यदि लागू हो तो आवेदन शुल्क जमा करें. फॉर्म सबमिट करने से पहले सभी जानकारियों को अच्छी तरह जांच लें और आवेदन की कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखें.

7 सितंबर तक है आवेदन का मौका

ICF Apprentice Recruitment 2026 उन युवाओं के लिए उपयोगी अवसर है जो रेलवे क्षेत्र में तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावहारिक अनुभव हासिल करना चाहते हैं. उम्मीदवारों को अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन पूरा कर लेना चाहिए. भर्ती की पात्रता, ट्रेडवार सीट, फीस, चयन प्रक्रिया और अन्य नियमों की अंतिम पुष्टि के लिए उम्मीदवार ICF के आधिकारिक नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें.

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