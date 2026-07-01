BPSC Success Story: 10वीं की पढ़ाई के दौरान पिता की मौत, रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी, अब बिहार पुलिस में बने DSP

BPSC Success Story: सपने बड़े हों तो हालात कभी भी मंजिल की राह में रुकावट नहीं बनते हैं. बिहार के समस्तीपुर निवासी राजू कुमार (Raju Kumar) ने अपनी मेहनत, अनुशासन और अटूट संकल्प से इसे सच साबित कर दिखाया. रेलवे में गेटमैन की नौकरी करते हुए उन्होंने पहले ही प्रयास में 70वीं बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा पास की और अब बिहार पुलिस सेवा में डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) बनने का गौरव हासिल किया है.

उनकी यह सफलता केवल एक सरकारी नौकरी पाने की कहानी नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने का हौसला रखते हैं.

रेलवे गेट पर ड्यूटी, लेकिन नजर थी बड़े लक्ष्य पर

राजू कुमार भारत-नेपाल सीमा के पास रक्सौल स्थित रेलवे गेट नंबर 33 पर गेटमैन के रूप में कार्यरत थे. उनकी जिम्मेदारी रेलवे क्रॉसिंग को सुरक्षित संचालित करना थी, जिसमें लंबे समय तक ड्यूटी और हर मौसम में काम करना शामिल था. हालांकि नौकरी उनके जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं थी. ड्यूटी खत्म होने के बाद उनका असली संघर्ष शुरू होता था. वे रोजाना प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुट जाते और अपने हर खाली समय का उपयोग पढ़ाई के लिए करते.

बचपन की कठिनाइयों ने बनाया मजबूत

राजू का जीवन आसान नहीं रहा. जब वे दसवीं कक्षा में पढ़ रहे थे, तभी उनके पिता का निधन हो गया. परिवार आर्थिक संकट में आ गया और पढ़ाई जारी रखना भी मुश्किल हो गया. ऐसे समय में उनके चचेरे भाई राजेश कुमार सुमन ने उनका साथ दिया. उन्होंने रोसड़ा में संचालित अपने नि:शुल्क BSS क्लब के माध्यम से राजू को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मार्गदर्शन दिया. इसी सहयोग ने उनके सपनों को टूटने नहीं दिया.

रेलवे की नौकरी बनी संघर्ष की ताकत

अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए राजू ने रेलवे ग्रुप D परीक्षा दी और पहले ही प्रयास में सफलता हासिल कर गेटमैन की नौकरी प्राप्त की. इस नौकरी से परिवार को आर्थिक सहारा मिला और वे अपनी मां की जिम्मेदारियां निभाने लगे. लेकिन आर्थिक स्थिरता मिलने के बाद भी उन्होंने अपने बड़े लक्ष्य को नहीं छोड़ा. दोस्तों की सलाह पर उन्होंने ग्रेजुएशन में दाखिला लिया और BPSC परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी.

12 घंटे की नौकरी और देर रात तक पढ़ाई

राजू के लिए यह सफर आसान नहीं था. एक ओर 12 घंटे की रेलवे ड्यूटी और दूसरी ओर देर रात तक पढ़ाई. सीमित समय के बावजूद उन्होंने अनुशासित दिनचर्या अपनाई और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाया. लगातार मेहनत और सही रणनीति का परिणाम यह रहा कि उन्होंने पहले ही प्रयास में 70वीं BPSC परीक्षा पास कर बिहार में 72वीं रैंक हासिल की. इस शानदार प्रदर्शन के साथ उनका चयन DSP पद के लिए हुआ.

सफलता के बाद भी नहीं बदली सादगी

राजू कुमार की विनम्रता उनकी सफलता को और खास बनाती है. BPSC का परिणाम आने के अगले ही दिन वे दोबारा रक्सौल के रेलवे गेट नंबर 33 पर अपनी नियमित ड्यूटी निभाने पहुंच गए. यह दिखाता है कि सच्ची सफलता इंसान को ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचाती है, लेकिन जमीन से जुड़े रहने की सीख भी देती है.

रेलवे गेटमैन से DSP बने राजू कुमार की कहानी इस बात का प्रमाण है कि कठिन परिस्थितियां सफलता की राह रोक नहीं सकतीं. यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, समय का सही उपयोग किया जाए और मेहनत में निरंतरता बनी रहे, तो असंभव दिखने वाले सपने भी हकीकत बन जाते हैं.

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