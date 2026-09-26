Punjab SSSB Vacancy: 10वीं पास, ग्रेजुएट के लिए नौकरी पाने का मौका, आवेदन प्रक्रिया शुरू, 69000 से अधिक है सैलरी

Punjab SSSB Recruitment 2026: सरकारी नौकरी (Sarkari Naukri) की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए पंजाब में नौकरी पाने का मौका आया है. सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड (SSSB), पंजाब ने राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों में ग्रुप C के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन संख्या 12/2026 जारी किया है. इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 70 रिक्त पद भरे जाएंगे.

इन पदों में ड्राइवर, विभिन्न प्रकार के क्लर्क, ट्रांसलेटर और फील्ड आर्टिस्ट समेत कई पद शामिल हैं. योग्य उम्मीदवार 25 सितंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन और फीस जमा करने की अंतिम तारीख 19 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों को सलाह है कि आवेदन करने से पहले संबंधित पद की शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी पात्रता और उम्र सीमा की जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में जरूर जांच लें.

पंजाब SSSB भर्ती 2026: महत्वपूर्ण तारीखें

आवेदन शुरू होने की तारीख: 25 सितंबर 2026

आवेदन की अंतिम तारीख: 19 अक्टूबर 2026

फीस जमा करने की अंतिम तारीख: 19 अक्टूबर 2026

कुल रिक्तियां: 70

विज्ञापन संख्या: 12/2026

ड्राइवर पद के लिए क्या है योग्यता?

ड्राइवर पद के लिए उम्मीदवार का मैट्रिक पास होना जरूरी है. इसके साथ ही अभ्यर्थी के पास हल्के और भारी वाहन चलाने का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए. उम्मीदवार से कम से कम तीन वर्ष के ड्राइविंग अनुभव की भी मांग की गई है.

क्लर्क और IT पदों के लिए अलग-अलग पात्रता

भर्ती में शामिल विभिन्न क्लर्क पदों के लिए पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है. कई पदों के लिए ग्रेजुएशन या संबंधित डिग्री के साथ क्वालिफाइंग टेस्ट और पंजाबी एवं अंग्रेजी टाइपिंग टेस्ट पास करना जरूरी हो सकता है. वहीं, कुछ IT से जुड़े पदों के लिए कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, BCA या संबंधित क्षेत्र में योग्यता मांगी गई है. इसलिए उम्मीदवार जिस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, उसकी पात्रता अलग से जरूर जांचें.

उम्र सीमा कितनी है?

पंजाब SSSB भर्ती 2026 में आवेदन के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है. सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1 जनवरी 2026 को अधिकतम उम्र 37 वर्ष निर्धारित है. आरक्षित और अन्य पात्र श्रेणियों को सरकारी नियमों के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी. इसके अलावा उम्मीदवारों को भर्ती के लिए निर्धारित पंजाबी भाषा संबंधी शर्त भी पूरी करनी होगी.

यहां देखें आवेदन लिंक और नोटिफिकेशन

Punjab SSSB Recruitment 2026 के लिए अप्लाई करने का लिंक

Punjab SSSB Recruitment 2026 नोटिफिकेशन

आवेदन शुल्क कितना देना होगा?

श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क अलग-अलग निर्धारित किया गया है:

सामान्य/स्पोर्ट्स:- 1,000 रुपये

SC/BC/EWS: 250 रुपये

पूर्व सैनिक/आश्रित: 200 रुपये

दिव्यांग उम्मीदवार: 500 रुपये

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

योग्य उम्मीदवार पंजाब SSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Apply Online लिंक के जरिए आवेदन कर सकते हैं. सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद व्यक्तिगत और शैक्षणिक जानकारी भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, आवेदन शुल्क जमा करें और फॉर्म अंतिम रूप से सबमिट कर दें.

आवेदन जमा करने के बाद उसका प्रिंट या डिजिटल कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखना उपयोगी रहेगा. उम्मीदवारों को सलाह है कि फॉर्म भरने से पहले PSSSB Group C Recruitment 2026 Notification PDF में अपने पद की पूरी पात्रता और अन्य शर्तें जरूर पढ़ें.