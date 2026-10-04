Punjab Police Constable Result 2026: खत्म हुआ 3.5 लाख उम्मीदवारों का इंतजार, ऐसे चेक करें रिजल्ट और स्कोरकार्ड

Punjab Police Constable Result 2026 Declared: पंजाब पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है. पंजाब पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस और आर्म्ड पुलिस कैडर के लिए आयोजित लिखित कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) का रिजल्ट जारी कर दिया है. बोर्ड ने 4 अक्टूबर 2026 को रिजल्ट घोषित किया. परीक्षा में शामिल 3.5 लाख से अधिक उम्मीदवार अब अपना क्वालिफाइंग स्टेटस और नॉर्मलाइज्ड स्कोरकार्ड चेक कर सकते हैं.

उम्मीदवार अपना रिजल्ट और स्कोरकार्ड पंजाब पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. यह परीक्षा 1 जुलाई से 30 जुलाई 2026 के बीच अलग-अलग शिफ्ट में आयोजित की गई थी. कई शिफ्ट में परीक्षा होने के कारण उम्मीदवारों के अंकों को नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के आधार पर तैयार किया गया है.

Punjab Police Constable Result 2026: आगे क्या होगा?

लिखित परीक्षा का रिजल्ट भर्ती प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है. जिन उम्मीदवारों ने निर्धारित योग्यता मानदंड के अनुसार CBT में क्वालिफाई किया है, उन्हें अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल होना होगा. आगे उम्मीदवारों को भर्ती के फिजिकल स्टेज की तैयारी करनी होगी. उम्मीदवारों को सलाह है कि रिजल्ट देखने के बाद वे केवल क्वालिफाइंग स्टेटस पर निर्भर न रहें, बल्कि अपना स्कोरकार्ड भी डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें. बोर्ड के अनुसार, Punjab Police Constable Scorecard 4 अक्टूबर 2026 से 30 मार्च 2027 तक उपलब्ध रहेगा.

Punjab Police Constable Cut Off 2026

लिखित परीक्षा के रिजल्ट के बाद उम्मीदवारों की नजर अब Punjab Police Constable Cut Off 2026 पर है. भर्ती बोर्ड द्वारा कट-ऑफ और चयन प्रक्रिया के अगले चरण से संबंधित जरूरी जानकारी आधिकारिक माध्यम से जारी की जा सकती है. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अपडेट के लिए पंजाब पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट नियमित रूप से चेक करते रहें.

Punjab Police Constable Result 2026 कैसे चेक करें?

पंजाब पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट punjabpolice.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर दिए गए What’s New या भर्ती से जुड़े सेक्शन को खोलें.

Punjab Police Constable Recruitment 2026 से संबंधित रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

मांगी गई लॉगिन डिटेल जैसे Registration/Application ID और Password दर्ज करें.

स्क्रीन पर दिखाई दे रहा CAPTCHA भरें और सबमिट करें.

आपका Punjab Police Constable Result 2026 स्क्रीन पर दिखाई देगा.

रिजल्ट के साथ उपलब्ध स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर लें.

भविष्य में जरूरत के लिए इसकी डिजिटल कॉपी सेव करें और संभव हो तो प्रिंटआउट भी निकालकर रखें.

उम्मीदवारों के लिए यह जरूरी है कि वे रिजल्ट, कट-ऑफ और फिजिकल टेस्ट से जुड़ी आगे की प्रक्रिया की जानकारी केवल आधिकारिक स्रोत से ही प्राप्त करें.